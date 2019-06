E alla fine a vincere il Grande Francesca de Andrè Fratello è stata Martina

E’ sicuramente stata una edizione molto seguita del Grande Fratello, ce lo ha ricordato anche la conduttrice in apertura di puntata sottolineando come a differenza delle sue colleghe che hanno condotto gli altri reality quest’anno lei il pubblico lo deve ringraziare, visti i risultati ottenuti. Le scelte autoriali hanno sicuramente aiutato anche gli ascolti ma non lo spettacolo. Quello che abbiamo visto è stato un brutto Grande Fratello 16 che però alla fine, per fortuna, ci ha regalato la vittoria di Martina, una delle ragazze più dolci e belle viste nella casa. Senza un filo di trucco, senza protesi, senza rabbia ma solo con un piccolo cuore di latta e un pizzico di ingenuità, la Nasoni ha conquistato tutti. E forse, se non avesse perso tempo dietro a Daniele e si fosse divertita di più, avrebbe potuto lasciare anche altro nel cuore del pubblico a casa.

MARTINA NASONI VINCE IL GF 16 E E IL PUBBLICO TROVA LA SUA “VENDETTA”

In questa edizione Francesca de Andrè centrica, una edizione dopo la violenza verbale, i brutti gesti, le discussioni, le offese tra donne, i brutti esempi da dare, sono stati al centro di puntate interminabili ( è stato lo stesso anche nella finale, con un tempo infinito dedicato alla De Andrè, immotivatamente, anche perchè era al televoto). Per fortuna la gente che l’ha accolta con gelo e silenzio, senza applaudire neppure in studio, è la stessa che l’ha mandata a casa. E forse quando la De Andrè si risveglierà da questo sogno/incubo che sta vivendo, si dovrà rendere conto di quanto brutta è stata la sua partecipazione al reality di Canale 5.

Martina invece, nonostante il poco tempo avuto, nonostante si sia parlato di lei pochissimo, è arrivata al cuore del pubblico che forse l’ha seguita anche nelle dirette del programma e alla fine l’ha eletta vincitrice anche contro il super favorito Enrico. Una bella vittoria per Martina e una rivincita per il pubblico di questo GF che avrebbe voluto vedere altro, perchè molto altro ci sarebbe stato da vedere…