Barbara D’Urso attacca Blasi e Marcuzzi? “Stagione sfortunata per i reality Mediaset” delle altre

Poteva Barbara D’Urso non ringraziare per gli ascolti registrati anche durante la finale? Assolutamente no. La Carmelita di Instagram non romperà mai questo tormentone… ma questa volta la padrona di casa del Grande Fratello 16 ha voluto mettersi un bel carico da novanta attaccando in maniera piuttosto allusiva le titolari degli altri due reality show di punta di Canale Cinque: Alessia Marcuzzi per L’Isola dei Famosi e Ilary Blasi per il Grane Fratello Vip.

Ma cosa ha detto esattamente Barbara D’Urso? La conduttrice ha raccontato di una stagione fatta di pessimi ascolti per gli altri reality show di Canale Cinque ma che – al contrario – il suo Grande Fratello ha fatto “il 20% di share” nonostante la concorrenza “la corazzata di Montalbano”. Tutte affermazioni palesemente false. E a dirlo sono le cifre…

Barbara D’Urso affonda gli ascolti degli altri reality Mediaset

Partendo dal presupposto che è sicuramente poco elegante attaccare le proprie colleghe, specie se lavorano per il suo stesso editore, Barbara D’Urso ha raccontato a chiare lettere quanto segue: “Volevo ringraziare tutti voi che siete stati davanti al televisore tutti i venerdì. Voi sapete bene che quest’anno non è stata una stagione molto fortunata per i reality. Ma nonostante il nostro più grande competitor Rai Uno ci abbia piazzato la corazzata Montalbano, voi ci avete regalato il 20% di share. Quindi grazie“.

In realtà vanno fatte parecchie precisazioni che smentiscono in toto i festeggiamenti di Barbara D’Urso. La media ascolti delle prime sei puntate (su dieci totali) non ha mai raggiunto il 20% di share, oscillando dal 17% al 19,3%. Le ultime tre puntate (finale esclusa) hanno effettivamente raggiunto il 20% ma Montalbano era già fuori dai palinsesti. Inoltre, non è da dimenticare, che i film tv con Luca Zingaretti sono delle repliche e che si concludono a mala pena dopo un’ora e mezza di messa in onda. Il Grande Fratello Dursiano si allunga fino ad oltre l’una di notte, guadagnando in percentuale.

Inoltre a Barbara D’Urso non conviene parlare male degli ascolti degli altri reality: con ben 15 puntate sul groppone contro le 10 dell’edizione D’Urso, il Grande Fratello VIP 3 ha davvero raggiunto e superato una media share del 20% in totale (oscillando dal 18,9% al 22% nelle singole puntate).

Anche il raffronto sul numero degli spettatori fra Grande Fratello 15 e Grande Fratello Vip 3 dà ragione al reality condotto da Ilary Blasi, nonostante le cinque puntate in più da gestire.

Fra curve, picchi e percentuali, Carmelita dovrebbe fare un bel ripasso di matematica e magari dare una ripassata alla tabella Auditel di Temptation Island Vip: il reality dei record che da settembre ad ottobre ha macinato una media share del 21,3% e di 3,7 milioni di spettatori totali. Cifre che il Grande Fratello 16 farà fatica a raggiungere.