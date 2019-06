Grande Fratello 16: il vincitore è… (VIDEO)

Dopo due mesi si è finalmente concluso il Grande Fratello 16: la seconda edizione del reality show di Canale Cinque condotto da Barbara D’Urso nella insolita veste di programma ibrido con concorrenti non famosi e concorrenti prelevati dai vari salottini della stessa conduttrice del daytime.

Nonostante i vari sforzi, però, alla fine della fiera il pubblico da casa ha rifiutato tutte le personalità che siedono fissi fra i divanetti di Cologno Monzese e nella serata finale ha portato nella Top 4: Daniele, Enrico, Martina e Gianmarco Onestini. Ma di loro quattro solo uno è il vincitore del Grande Fratello 16. Chi è? Scoprilo qui sotto…

Grande Fratello 16: il vincitore è… (VIDEO)

A vincere il Grande Fratello 16 è Martina Nasoni: nata il 3 aprile 1998 (ha 21 anni) a Terni, è stata la musa ispiratrice della canzone “La ragazza col cuore di latta” che Irama ha portato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Appassionata di canto e recitazione, prima di entrare nella casa del Grande Fratello 16 stava frequentando un corso per diventare tatuatrice.

A Martina Nasoni va il titolo di sedicesima edizione del Grande Fratello classico e un bell’assegnone da 100 mila Euro.

Martina ha vinto al televoto finale contro Enrico con il 60% dei voti. Al suo sfidante, ovviamente, è andato “solo” il 40% delle preferenze. Guarda il video della proclamazione del vincitore qui in basso.

MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 pic.twitter.com/K2lETchG6B — Grande Fratello (@GrandeFratello) June 10, 2019

La classifica prosegue in questo modo: al terzo posto troviamo Gianmarco Onestini (che si è dovuto sfidare in un televoto flash proprio contro i due super-finalisti); quarto l’affascinante Daniele Del Moro; quinto posto per il modello partenopeo Gennaro Lillio; sesto posto per la graziosa Erica e settimo ed ultimo posto per la rissosa Francesca De André.

La proclamazione della vincitrice del Grande Fratello 16 è avvenuta in maniera piuttosto insolita e un po’ fuori luogo: la conduttrice ha chiesto ai due finalisti di raggiungerla in studio. Ma mentre Enrico e Martina erano in auto, Barbara D’Urso ha raggiunto la casa… e proprio da lì, e in collegamento con i due finalisti presenti al centro dello studio, la conduttrice ha annunciato il nome del concorrente trionfatore. Una scelta particolarmente poco funzionale ma che ha permesso a Barbara D’Urso di falcare per ben tre volte la passerella.

Grande Fratello 16: il vincitore è… (VIDEO) ultima modifica: da