Gf 16 ennesime frasi violente di Francesca de Andrè: “Prendo una mazza e faccio razzia”

Se fosse successo in altri programmi, o se a pronunciare queste frasi fosse stato un altro concorrente del Grande Fratello 16, immaginiamo che le punizioni sarebbero state ben diverse da quelle che non vengono prese contro Francesca de Andrè che, a nostro modesto avviso, avrebbe meritato di lasciare il gioco già da diverse settimane. Questa volta a finire nel mirino della ragazza è Gianmarco Onestini: per lui frasi di una violenza verbale a dir poco tollerabile che sui social vengono sottolineate da tutti, anche da Luca, il fratello del ragazzo. Tutto è iniziato da un gioco: i concorrenti sono stati chiamati a dire la loro sui finalisti di questa edizione del reality. Gianmarco molto sinceramente ha fatto notare quelli che sono gli atteggiamenti che non gradisce di Francesca, e ha ricordato il gesto del piatto lanciato , mentre discuteva con Gennaro ( a tal proposito ricordiamo quanto si discusse nella casa del bicchiere che Mila Suarez con forza aveva appoggiato sul tavolo condannato in primis dalla de Andrè). La ragazza, non ha gradito le parole di Gianmarco e ha iniziato a offenderlo, non solo usando delle frasi violente per contenuti e intenzioni, ma anche parlando di Gianmarco al femminile. E ovviamente Gennaro ha perso l’ennesima occasione di dimostrare di avere gli attributi…Peccato…

ENNESIME FRASI VIOLENTE DI FRANCESCA DE ANDRE’ AL GRANDE FRATELLO 16

Ecco che cosa ha detto la De Andrè dopo il confronto con Gianmarco:

Non ne voglio più sapere io. Prendi il tuo amico Gianmarca, Gianmarchina, sto ca… perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzia.

Ovviamente neppure per queste frasi bruttissime la De Andrè verrà punita, anzi questa sera ci immaginiamo rvm carichi di miele per la concorrente. Come però ricordava Cristiano Malgioglio, fuori dalla casa, non l’aspetta un clima sereno e ci sono pochissime persone che l’hanno apprezzata per quello che ha fatto al Gf 16.

Anche Luca Onestini ha ripreso il video di questo bruttissimo momento mostrandolo sui social, parlando di una bulla riferendosi alla de Andrè e sottolineando come anche gli altri, ormai stiano zitti senza dirle più niente. Peccato però che fino a ora, tutti quelli che sono poi usciti dalla casa, abbiano etichettato in modo negativo i suoi atteggiamenti…

Chissà poi perchè la De Andrè abbia parlato di Gianmarco al femminile, forse voleva fare delle allusioni? In questo caso la paladina de diritti civili che lotta contro ogni forma di discriminazione dovrebbe entrare in campo per approfondire il discorso…