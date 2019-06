Grande Fratello 16: la sigla finale con Barbara D’Urso vestita da Freddie Mercury (VIDEO)

Sono giorni che Barbara D’Urso attraverso i suoi social ha annunciato che anticipato la presenza di una nuova sigla speciale per la finale del Grande Fratello 16 e difatti così è stato. Dopo la solita anteprima, la puntata conclusiva del reality show Mediaset si è aperta con un filmato “bislacco” in cui Barbara D’Urso si è travestita prima da Freddie Mercury, poi da Spice Girls e in fine da se stessa nei panni della ex soubrette degli Anni ’80 che cantava Dolceamaro per le strade di Roma.

Ma com’è esattamente questa sigla finale del Grande Fratello 16? E cosa c’entra Mark Caltagirone? Guarda il video qui di seguito.

Grande Fratello 16: il video della sigla finale

Il filmato parte da un presunto Mark Caltagirone, di spalle, che scrive in chat alla sua amata: “Buona primavera” le invia. Per poi annunciare una dedica musicale: “I want to break free” dei Queen. E magicamente ci catapultiamo nella casa, con Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi travestiti dai protagonisti del celebre video musicale.

Dopo aver passato l’aspirapolvere, la D’Urso baffuta apre la porta del confessionale per farci catapultare in un secondo video musicale: quello di “Wannabe” delle Spice Girls.

Preferite le Spice Girls oppure il vero Mark Caltagirone? 😏Questa sigla vi lascerà senza parole…BENVENUTI ALLA FINALE DI #GF16! Publiée par Grande Fratello sur Lundi 10 juin 2019

Anche in questo caso, Barbara D’Urso è travestita da una delle cinque Spice Girls (le altre quattro sono ex concorrenti del Grande Fratello 16) e si cimenta nel riproporre le mossette del video originale della girlband britannica.

Si torna di nuovo al Mark Caltagirone chattante che, questa volta, dedica alla sua interlocutrice il brano “Dolceamaro” di Barbara D’Urso. Nella scena seguente, la conduttrice ripropone la stessa “coreografia”del video originale mentre ex concorrenti e opinionisti la commentano a bordo di auto e moto.

Poi di corsa in studio, sempre sulle note di Dolceamaro. A fine balletto, in studio appare quello che sembrava essere Mark Caltagirone con un accappatoio su cui sono incise le lettere MC. “Ma sei Mark Caltagirone?” chiede la conduttrice. “No, sono Malgioglio Cristiano” esclama l’uomo che, girandosi, rivela la figura del cantante.

Una sigla finale un po’ troppo pasticciata e con pochi riferimenti al Grande Fratello 16: è stato più che altro l’ennesimo modo per Barbara D’Urso per celebrare se stessa.