LIVE Non è la D’Urso scova la nipote di Mark Caltagirone: era un’attrice da “reality”

Dopo l’incredibile scoperta di Sebastian Caltagirone che in realtà era un baby attore iscritto alla AICOS Management di Eliana Michelazzo, LIVE Non è la D’Urso ha scovato un’altra persona coinvolta a sua insaputa in questa losca storia di Mark Caltagirone e parentato: stiamo parlando di una nipote dell’imprenditore fake, interpretato da tale Martina. E usiamo il termine “interpretato” non a caso…

Intervistata dall’inviato Tommaso Mattei, la giovane Martina ammette candidamente di esser stata assoldata dalla AICOS Management per interpretare il ruolo di nipote di Mark Caltagirone in quello che doveva essere una sorta di reality. Una follia a cui la donna ha creduto soprattutto in virtù del fatto che era coinvolta Pamela Prati e il suo imminente matrimonio a cui l’attrice avrebbe dovuto partecipare. Piccolo dettaglio? Il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere presso Città del Vaticano.

La storia di Martina: la nipote di Mark Caltagirone

Ecco le dichiarazioni della intervistata: “Ho conosciuto Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo cinque anni fa tramite una mia amica che lavorava con loro e mi hanno contattata a fine 2017… E vengono invitata ad entrare a far parte di un reality. Io avrei dovuto svolgere il ruolo della nipote di questo imprenditore che si chiamava Mark Caltagirone“.

“Da quel momento sono diventata la nipote di Mark Caltagirone anche nella vita reale!“ – spiega la giovane – “Eh sì perché comunque anche quando ero a Roma, anche con le persone che non conoscevo io fingevo di essere la nipote di questo imprenditore perché mi dicevano che dovevo entrare a pieno nel ruolo”.

Come per i molti altri personaggi, anche la finta nipote di Caltagirone riceve la notizia del tumore di Sebastian e quella del matrimonio di Pamela Prati. Proprio a tal proposito, la figurante avrebbe dovuto partecipare al suddetto matrimonio e, in alcuni audio via Whatsapp, la Perricciolo rivela: “Verrai qui a Roma se vuoi farti il vestito dove ce lo facciamo fare tutti noi. Sarà un matrimonio di due giorni. Una cosa fighissima. La cerimonia sarà al Vaticano“.

Il giro di persone coinvolte inconsapevolmente in questa grande truffa continua a lievitare vertiginosamente e chissà se, nelle prossime puntate, potrà spuntare qualcosa di ancor più grave.