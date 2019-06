Luca Onestini ancora in polemica con il Grande Fratello 16: non sarà alla finale per Gianmarco

Altro sfogo social per Luca Onestini in vista della finale del Grande Fratello 16. Il fratello di Gianmarco Onestini, che la scorsa settimana è arrivato a Roma armato di megafono per far sentire al concorrente tutto il suo affetto urlando fuori dalla casa, si sfoga ancora una volta sui social. E anche stavolta ribadisce il concetto: gli autori del Grande Fratello hanno deciso di non averlo in studio per questa finale. Ma qual è il motivo per il quale verso Luca ci sarebbe tutto questo astio ? Secondo molti, anche se Luca non lo ha raccontato in modo diretto, Barbara d’Urso non gli avrebbe perdonato la scelta di non andare nei suoi programmi dopo la fine del Grande Fratello Vip lo scorso anno. Sarà davvero questo il motivo che ha spinto la squadra di autori a non volere Luca in questa edizione del Grande Fratello 16? Onestini via social, si è spesso lamentato di tutto lo spazio dato a Francesca de Andrè e a Mattino Cinque, salotto che invece frequenta molto volentieri, ha più volte manifestato tutti i suoi dubbi sui meriti della concorrente arrivata persino ala finale del gioco…

LUCA ONESTINI SI SFOGA SUI SOCIAL: NON GLI E’ STATO PERMESSO DI ESSERE ALLA FINALE

Ecco lo sfogo di Luca sui social:

La quiete prima della tempesta 🔥

Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no ? 😉

Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza @gianmarco.onestini ! 🤟

#UmoreAltoTuttaLaVita 🤙 #NotAfraid

Non c’è stato molto spazio in questa edizione del reality per conoscere bene Gianmarco ma, chi ha seguito la diretta ha imparato a voler bene al ragazzo, non fosse altro per tutte le pizze e le piadine che ha preparato, tra le poche cose commestibili viste nella cucina della casa!

Nonostante tutto, c’è chi pensa che Gianmarco potrebbe essere un candidato ideale per la vittoria, visto il suo percorso pulito nella casa del Grande Fratello 16. Lo scopriremo domani con la finalissima del reality di Canale 5!