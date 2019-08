Anna Pettinelli pronta a partire per Temptation Island VIP risponde alla valanga di critiche ricevute

Abbiamo accolto con grande entusiasmo la notizia della partecipazione di Anna Pettinelli a Temptation Island Vip perchè conoscendola, immaginiamo che dialetticamente parlando, ci possa dare grande soddisfazioni. E’ una donna con gli attributi non una ochetta qualsiasi. E si, Anna ha più di 60 anni e sta con un uomo ( un 42enne non è un ragazzo) più giovane di lei e non dovrebbe avere bisogno di partecipare a un reality per capire che cosa provi per lui. Ma se ha deciso di farlo, perchè criticarla con argomentazioni stupide attaccandoci all’età, alla sua bellezza, al fisico? Se proprio dobbiamo mettere in discussione questa partecipazione, cerchiamo di argomentare le nostre tesi ma si sa, sui social, è concesso tutto. E nel mondo virtuale dove tutti parlano e blaterano anche a vanvera, poi arrivano anche le risposte delle persone direttamente interessate. In questo caso siamo di fronte a una donna che di certo non andrà in crisi per le parole lette sui social, ma bisognerebbe sempre riflettere su quello che si scatena in un mondo che fa paura. La Pettinelli ha deciso di rispondere a molti dei commenti arrivati in queste ore.

ANNA PETTINELLI TRAVOLTA DALLE CRITICHE PER LA SUA PARTECIPAZIONE A TEMPTATION ISLAND VIP RISPONDE

Ad esempio una ragazza scrive che non ci sarà nessun corteggiatore che avrà piacere nel corteggiare Anna: “Ma chi ri corteggerà il nonno di Heidi?” scrive una certa Fabiola su Instagram. La Pettinelli risponde che di certo un solo uomo pronto a conoscerla ci sarà mentre per la sua acidità non c’è nulla da fare…E invece a chi fa notare che per i soldi si farebbe di tutto, anche perdere la dignità, la Pettinelli risponde che di certo non sarà un programma televisivo a farle perdere la dignità. A chi le consiglia di ripensarci perchè non ha bisogno di questo genere di programma la Pettinelli dice che sarà sempre lei ovunque andrà e che non c’è bisogno di preoccuparsi per lei…

Insomma le critiche non mancano e queste sono le ultime ore utili per rispondere visto che Alessia Marcuzzi ieri è arrivata in Sardegna e immaginiamo che presto inizieranno le registrazioni di Temptation Island Vip…