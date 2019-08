Anna Pettinelli e Stefano a Temptation Island VIP: ecco i motivi della partecipazione (VIDEO)

Sono iniziate probabilmente pochissime ore fa le riprese della seconda edizione di Temptation Island VIP e sui social arrivano le prime anticipazioni video che ci rivelano i motivi per i quali le coppie si sono messe in gioco. Sono moltissimi a chiedersi il perchè della partecipazione di Anna Pettinelli, una donna che ha sessant’anni ma che a quanto pare ama ancora mettersi in gioco. E lei lo spiega nel video dove la vediamo in coppia con il suo Stefano e anche con un nuovo look. Capelli rosa per Temptation Island Vip, alla faccia di chi le dà della vecchia. Prima di partire per la Sardegna la Pettinelli ha deciso di rispondere a tutte le critiche che le sono arrivate in queste settimane spiegando che lei sarà sempre se stessa e di certo non perderà la sua dignità partecipando al programma.

ANNA PETTINELLI E STEFANO ANDREA MACCHI VIDEO DI PRESENTAZIONE TEMPTATION ISLAND VIP 2019

A quanto pare la coppia partecipa al reality di Canale 5 per mettersi in gioco. Ecco che cosa si dicono scherzosamente nel loro video di presentazione che ieri è stato pubblicato sulle pagine social del programma di Canale 5.

Anna: “Andiamo a Temptation Island così ti metto proprio alla prova. Dici di essere integerrimo, giusto?!

Stefano: “Lo sai, amore, che mi piacciono le donne. Sono maschio”

Anna: “Se vedo qualcosa che non mi va, tu lo sai che faccio…

Stefano: “Tu scavalchi e mi vieni a picchiare… come al solito”

Anna: “Uomo avvisato mezzo salvato”

I due sembrano essere molto affiatati e pronti a dare soddisfazioni anche al pubblico. Vedremo davvero Anna oltrepassare le recinzioni come già in passato altri protagonisti di Temptation Island hanno fatto? Non ci resta che attendere, manca davvero pochissimo al debutto del reality.

Stefano dimostrerà davvero di essere l’uomo che Anna crede che sia, la loro coppia resisterà alla tempesta sarda?