Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: dai social gli indizi sul finale

L’edizione di Matrimonio a prima vista che si è conclusa da pochissimo, ha riscosso un successo davvero grandissimo. Il programma è stato visto nella puntata finale, da oltre 1,4 milioni di spettatori, numeri che di recente, sono paragonabili anche a quelli di Italia 1 e Rete 4 ( e perchè no visti i dati di qualche puntata di Live non è la d’Urso, anche a Canale 5). Il programma, che di certo è uno di quelli che il pubblico giovane preferisce, regalerà un’altra attesissima pagina ai fans di Matrimonio a prima vista. Infatti tra qualche settimana andrà in onda la puntata speciale dedicata alle coppie, con quello che è successo dopo sei mesi.

La puntata, abbiamo appreso,è stata girata o sta per essere girata proprio in questi giorni per cui sono davvero ancora pochissime le anticipazioni. Sui social però, l’effetto Matrimonio a prima vista si fa sentire. Ed è proprio da Instagram che abbiamo scovato alcune immagini dei protagonisti di questa edizione.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA SEI MESI DOPO: COME STANNO LE COSE?

In particolare quella che abbiamo visto è una storia nella quale si intravede Luca, il marito di Cecilia, senza di lei, poi vediamo Fulvio e Marco. Una sorta di reunion. La storia è stata postata ieri ma potrebbe essere precedente anche se, visti i commenti, si intuisce che è stata fatta in ogni caso dopo che Fulvio ha lasciato Federica. In particolare il bel toscano viene proprio acclamato da alcuni fans del programma di Real Time che si complimentano con lui perchè ha trovato la forza di lasciare Federica! Diciamo pure che la lombarda non ha riscosso grande simpatia nei fans del programma mentre Fulvio è amatissimo e chissà che non abbia già trovato la donna della sua vita!

Ma torniamo a noi…Che cosa possiamo dedurre da questa storia pubblicata sui social da un fans del programma? Praticamente vediamo i tre ragazzi con altre persone mentre probabilmente si sono ritrovati proprio per una cena tra ex protagonisti del programma. Nella storia si distinguono molto bene, oltre a Fulvio che è il protagonista, anche Luca e Marco. Insieme a loro al tavolo c’è anche un’altra ragazza bionda mentre vicino a Luca c’è una persona che però non si vede nella storia per cui non sappiamo se si tratti di Cecilia o meno.

Possiamo quindi immaginare che Fulvio in nessun modo di sia riavvicinato a Federica e che lo stesso valga per Ambra e Marco? Sembrerebbe proprio di si. Al momento non possiamo invece sbilanciarci su Luca e Cecilia. I fans del programma sperano che questo matrimonio duri ancora!

