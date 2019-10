Gianmarco Onestini al Gran Hermano: come procede la sua avventura nel reality spagnolo?

Gianmarco Onestini è al Gran Hermano Vip 7 dopo la partecipazione alla versione italiana del popolare reality show. Ma che cosa starà combinando il fratello di Luca nella casa spagnola? Alla grande sembrerebbe. Gianmarco Onestini ha anche festeggiato il suo compleanno al GH Vip 7 ricevendo una sorpresa del tutto inaspettata. “Festeggiare il compleanno così lontano non è facile ma sono felice di sentirvi così vicini ! Grazie grazie grazie, vi voglio bene” si legge in un post sul suo profilo Instagram con tanto di video allegato direttamente dalla casa del Grande Fratello spagnolo, a Madrid. E dietro Onestini junior c’è anche un led enorme con scritto “Felicitaciones Gianmarco”.

Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip confessa che con Ivana Icardi…

E se Gianmarco Onestini è sorridente nella casa del Gran Hermano Vip, Ivana Icardi è tornata a parlare di lui dopo un episodio che non è passato per niente inosservato. Gianmarco e la sorella del noto calciatore sono stati inquilini nella versione italiana del reality di Canale 5 che tutti conosciamo. La Icardi e Onestini però non sembravano soltanto dei semplici amici. Erano molto vicini e tutti hanno pensato che tra i due potesse nascere davvero una storia all’interno della casa. A pensarla così è anche lo stesso Gianmarco che ha rivelato il dettaglio ai suoi nuovi compagni di avventura al Gran Hermano Vip spagnolo. A rispondere a distanza alle parole di Gianmarco Onestini è stata la stessa Ivana Icardi che, a Novella 2000, ha detto: “Voglio precisare che con Gianmarco non è iniziato proprio nulla. È stato lui a montare una questione assurda che però non ha avuto seguito”.

Ivana Icardi contro Gianmarco Onestini: entrerà nella casa del Gran Hermano Vip?

“Quando sono rientrata nella Casa del Grande Fratello per parlare con Gianmarco, l’ho fatto solo per capire cosa pensasse di me, non ho mai parlato di amore, relazione e cose del genere. Evidentemente la cosa è stata fraintesa. Con lui avrei potuto instaurare solo una bella amicizia“ ha continuato ad affermare Ivana Icardi dopo le parole di Gianmarco Onestini. La ex concorrente del Grande Fratello non si ferma qui e attacca Onestini per difendersi. “Sta facendo tutto lui. Mi sta facendo passare per una matta. Quando ho ascoltato questa cosa sono rimasta senza parole. Ma come potrei minimizzante pensare di stare con uno che parla ancora di me, quando sa benissimo che non c’è stato nulla?” chiede Ivana. “Credo che per l’ennesima volta stia cercando di farsi pubblicità sfruttando il mio cognome. Lo ha fatto in Italia e, grazie a questa strategia è arrivato al terzo posto, e adesso lo sta facendo anche in Spagna” ha continuato la sorella di Icardi che al reality spagnolo ha anche partecipato.

E adesso? Il popolo del web spera di vedere Ivana Icardi nella casa e, dunque, un confronto tra lei e Gianmarco Onestini. Ivana entrerà davvero nella casa per rispondere direttamente a Gianmarco? Staremo a vedere.