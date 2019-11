Fulvio Amoruso sbarca su Instagram dopo Matrimonio a prima vista: tutte pazze del toscano

E’ andata in onda ieri la tanto attesa puntata speciale di Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo. Nel corso della puntata del programma in onda su Real Time abbiamo scoperto che cosa è successo alle coppie sei mesi dopo la registrazione della puntata dedicata alla scelta. E ovviamente tra i protagonisti c’è stato anche Fulvio Amoruso, ex marito di Federica. Il toscano è amatissimo dal pubblico del programma che già sui social, nel corso delle messa in onda delle prime puntate, si era totalmente schierato dalla sua parte ( visto quello che era l’atteggiamento di Federica era anche abbastanza scontato). Finalmente però, dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista, i protagonisti possono “accendere” i social ed è il delirio da quando ieri è comparso su Instagram il primo post di Fulvio. Una torta per festeggiare questa esperienza, un video per chi lo ha seguito con grande affetto e la foto in compagnia di Cecilia e Marco, sintomo di grande amicizia nata tra di loro!

DA MATRIMONIO A PRIMA VISTA A INSTAGRAM: FULVIO SBARCA SUI SOCIAL

E dopo la puntata speciale di Matrimonio a prima vista in onda ieri sera su Real Time c’è grande curiosità anche per vedere quello che succederà e sta succedendo nella vita di Fulvio. Il bel toscano e Federica la sua ex moglie, nella puntata speciale dei sei mesi dopo, sembrano essersi avvicinati, lasciandosi alle spalle tutto quello che è stato. Tra di loro potrà nascere una bella amicizia o forse qualcosa di più? Il papà di Federica crede ancora in questo amore, e i due interessati potranno provarci come non hanno fatto nel corso del programma?

Potremmo di certo scoprirlo seguendo Fulvio sui social. Il toscano ieri ha ringraziato tutte le persone che hanno dimostrato a lui grande affetto sui social, ribadendo di essere felice di aver fatto una esperienza che, solo chi vive, può comprendere fino in fondo…

Tra le tante ammiratrici che lo hanno visto in tv potrebbe magari esserci la sua futura moglie? Vedremo…

Fulvio Amoruso sbarca su Instagram dopo Matrimonio a prima vista: tutte pazze del toscano ultima modifica: da