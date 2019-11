Bake Off Italia 2019: il gioco degli specchi ha eletto i 4 semifinalisti, ecco chi sono

La settima edizione di Bake Off Italia è oramai agli sgoccioli e la dodicesima puntata – del 15 novembre 2019 – ha decretato i nomi dei quattro semifinalisti che si giocheranno l’accesso alla puntata finale dalla fantasmagorica location di Disneyland a Parigi. Ma come sono andate le tre sfide nel corso dei quarti di finale di Bake Off Italia 2019? E quale nuovo metro di giudizio ha eletto i quattro semifinalisti?

È presto detto: in puntata, i cinque pasticceri amatoriali hanno dovuto sostenere le classiche tre prove, senza giudice ospite, ma tutte legate ad un elemento comune: lo specchio. A sorpresa, Benedetta Parodi ha spiegato che alla fine di ogni prova, sarebbe stato regalato un Golden Ticket al miglior concorrente; biglietto valido per l’accesso diretto alla semifinale.





Bake Off Italia 2019: i 4 semifinalisti

Nella prima prova, la prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto conquistare il Golden Ticket di Damiano Carrara: hanno dovuto realizzare a loro piacimento una torta col glassa a specchio. Fra i molti disastri, ad uscirne meglio è il diciottenne Riccardo; è lui il primo a conquistare l’immunità dalle eliminazioni e – con il Golden Ticket – anche l’accesso alla semifinale.

Nella seconda prova, la prova tecnica, i pasticceri amatoriali rimasti in gara hanno dovuto conquistare il Golden Ticket di Ernst Knam provando a realizzare una torta inventata dal pasticcere italo-tedesco. La particolarità della prova stava nel fatto che i concorrenti hanno dovuto “specchiarsi” nel pasticcere, che realizzava la prova davanti ai loro occhi ma… dandogli le spalle. Nonostante la grande competizione fra Martina, Antonio e Hasnaa, il migliore è stato senza alcuna ombra di dubbio Rong, che conquista il secondo accesso alla semifinale.

Tocca poi alla prova a sorpresa per conquistare il Golden Ticket di Clelia: realizzare l’altra metà esatta di una torta a loro assegnata. Niente da fare per gli altri: è Hasnaa la più brava del gruppo, che conquista l’accesso alla semifinale.

Antonio e Martina si giocano il tutto per tutto in un’ultima prova lampo. Ad uscire vincitrice è Martina. Antonio è dunque il pasticcere amatoriale eliminato di questa puntata.

In gara in semifinale restano: Riccardo, Rong, Hasnaa e Martina. Chi di loro non assaporerà il dolce gusto della finale?