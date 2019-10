Ernst Knam per il taglio della torta al matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli (FOTO)

E’ stato un #atomicwedding in tutti i sensi il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli. E non solo per le grandi emozioni e il divertimento che tutti gli invitati hanno “avuto in dono” in questo giorno perfetto. Ma di certo gli ospiti di Andrea Mainardi e Anna Tripoli hanno anche mangiato benissimo! Lo chef in prima linea con Eventi Bio, ha preparato con le sua manine alcuni dei piatti che sono arrivati in tavola nella serata delle nozze. E per il dolce non poteva mancare un grande maestro: come si può vedere dalle fotografie pubblicate nel corso della serata, per il taglio della torta è arrivato direttamente il re del cioccolato Ernst Knam.

AL MATRIMONIO DI ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI ECCO ERNST KNAM

Ed ecco alcune delle foto del taglio della torta:

Sotto una pioggia di palloncini e di scintille, con la benedizione di Ernst Knam per il taglio della torta, Andrea e Anna hanno concluso la serata con il dolce, una deliziosa torta preparata proprio dal re del cioccolato. E il brindisi finale a modo loro, atomico! Con una super bottiglia pronta per l’occasione.

Una festa davvero super e atomica quella che Andrea e Anna hanno organizzato. Dopo la cerimonia presso l’abbazia si sono sposati a Castel Monastero e hanno anche cambiato abito per la parte finale della festa. Anna bellissima ha sciolto i capelli e ha indossato un abito super sexy. Andrea invece ha vestito una elegantissima divisa da chef! Gli ospiti si sono poi scatenati sulle note delle canzoni più amate e cantante di Giusy Ferreri che è stata una guest star del matrimonio di Andrea e Anna.

Insomma una festa atomica a tutti gli effetti che di certo non sarà dimenticata dagli invitati che si sono molto divertiti nel corso della serata!