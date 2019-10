Andrea Mainardi e Anna Tripoli sposi: cambio d’abito durante la festa del matrimonio (Foto)

Tutto perfetto in ogni dettaglio il matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli e anche il cambio d’abito è piaciuto a tutti (foto). Incantevole la sposa, meravigliosa la dolce Tripolina sia con il primo romantico ma anche sexy abito indossato per lo scambio delle promesse nella incantevole Abbazia, che con il secondo vestito da sposa. Anna ha scelto di mettere in evidenza le spalle, di scoprire la schiena, di valorizzare la sua scollatura con il primo abito da sposa, completando con i capelli raccolti in un elegante acconciatura. Per parte del ricevimento ha continuato a indossare il primo vestito per poi sostituirlo con un altro incantevole modello. Un altro abito, sempre bianco, sempre con spalle e schiena scoperte, meno romantico, aderente, ma sempre perfetto per lei, sempre così elegante. Capelli sciolti e voglia di divertirsi nel giorno così tanto atteso e Anna si è scatenata con il suo meraviglioso chef.

ANCHE MAINARDI CAMBIA ABITO AL SUO MATRIMONIO MA E’ QUELLO DA CHEF

In genere è la sposa che osa con due o anche tre abiti bianchi ma anche Andrea Mainardi al momento del taglio della torta sembrava avere indossato una giacca bianca sostituendola a quella scura del sì. Invece no, Andrea per l’ultima scena del suo matrimonio ha indossato la giacca da chef sopra all’abito da sposo.

MERAVIGLIOSA L’ABBAZIA SCELTA DA ANDREA MAINARDI E ANNA TRIPOLI PER LE NOZZE

Non sono mancate le risate in un matrimonio che sembra descrivere esattamente i due sposi. Amore, lacrime e risate, divertimento e tanti amici, gran cura nei dettagli, in ogni dettaglio, dall’Abbazia scelta per il sì alla location del ricevimento, per poi finire con palloncini colorati e la torta di Ernst Knam, anche lui ovviamente presente alle nozze #atomicwedding.