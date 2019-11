Ad Amici 19 fioccano le note: disordine, confusione in sala relax e Rudy Zerbi non perdona

Per i professori di Amici, non conta solo il talento e questo, chi ha visto la prima settimana del day time in onda su Real Time lo ha ben capito. Infatti tutti i docenti hanno messo in chiaro, con i ragazzi e le ragazze di Amici 19, che non conta solo saper cantare o saper ballare, bisogna sapersi anche comportare. Non a caso sono arrivate diverse note in questi giorni. I ragazzi devono rispettare le regole e infatti hanno ricevuto anche delle note per aver fatto ritardo. Oggi però, come si è visto nel day time, Rudy si è molto arrabbiato per come gli allievi si siano comportati in sala relax. Carte per terra, bicchieri, strumenti musicali gettati a terra. Rudy non ci sta e ha richiamato tutti i ragazzi presenti. Ci sono delle persone tra l’altro anche responsabili dell’ordine della sala relax che però a quanto pare non hanno ancora ben capito quanto sia importante rispettare anche questo aspetto. Rudy però come abbiamo visto oggi nel day time, non ci sta e vuole che i ragazzi capiscano che queste note saranno determinanti anche nel percorso. “Non basta cantare bene o ballare bene” ha detto il professore di canto. Lo stesso discorso lo aveva fatto anche la maestra Celentano che aveva chiarito ai ballerini l’importanza di studiare anche la teoria. E anche Anna Pettinelli,la nuova docente di Amici, ha cercato di spiegare che serve ordine, disciplina e impegno anche nello studio.

PER I RAGAZZI DI AMICI 19 ARRIVANO LE PRIME NOTE: PROFESSORI TROPPO SEVERI?

I ragazzi si stanno pian piano abituando a questi ritmi e non è semplice cercare di studiare, arrivare in orario, essere ordinati e capire che non si è a casa propria ma in una scuola. Sono molto giovani, come spesso ricorda Maria e molti di loro non erano mai usciti di casa prima. Ma le regole sono regole e alcune sono davvero basilari. Rispettarle è davvero il minimo visto la grande fortuna che gli allievi hanno nel poter frequentare gratuitamente la scuola, e che scuola!

Appuntamento a domani con lo speciale di Amici 19.