Il cantante mascherato ANGELO: chi è il vip sotto il costume bianco e argento dell’angelo?

Chi è il vip che si nasconde sotto il costume dell’Angelo e che sarà protagonista della prima edizione de Il Cantante mascherato in onda su Rai 1 a gennaio 2020? Per il momento solo pochissimi indizi che arrivano direttamente da Milly Carlucci e dai social in attesa della prima puntata del programma. Tra i costumi della prima edizione de Il cantante mascherato c’è anche quello dell’angelo, già visto in una edizione tedesca. Davvero difficile provare a fare delle ipotesi anche solo analizzando il costume, ed è anche questo del resto lo scopo del format. Non conoscere i nomi dei VIP e arrivare quindi a scoprire chi sia, solo alla fine, quando viene eliminato.

CHI E’ IL MASTINO? Leggi qui gli indizi

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ ANGELO ? GLI INDIZI

Ci sono davvero pochissimi indizi. Da quello che si vede nelle immagini pubblicate nella pagina Instagram del programma di Rai 1, sembrerebbe, almeno dalle fattezze, che il VIP sia una donna. Sembra infatti avere una corporatura esile, indossa degli stivali con il tacco. Sui social circola il nome di Ivana Spagna, certo che la sua voce sarebbe molto riconoscibile, dovrebbe essere brava a trasformarla per non essere subito scoperta! I fans di Ivana fanno notare che la cantante nei suoi concerti indossa spesso un costume da angelo. Milly Carlucci ha suggerito un indizio: vola…C’è anche chi fa il nome di Francesco Renga, collegandolo al suo grande successo, Angelo ma qualcosa ci dice che non sarà lui…Mai dire mai comunque, potrebbe accadere di tutto!

Bisognerebbe poi anche capire se nella versione italiana del programma ci sia un legame tra la maschera scelta e il VIP, perchè magari si va a caccia dell’identità pensando che ci siano dei riferimenti e magari invece sono solo “depistaggi”.

Il costume del personaggio Angelo sembrerebbe essere molto elegante, si tratta di una donna attenta all’eleganza?

Il cantante mascherato ANGELO: chi è il vip sotto il costume bianco e argento dell’angelo? ultima modifica: da