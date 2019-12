Il cantante mascherato MASTINO, chi si nasconde sotto il costume del mastino napoletano/pizzaiolo?

Il cantante mascherato è il nuovo programma di Rai 1 sul quale si punta tantissimo per il venerdì sera di Rai 1. E’ stata Milly Carlucci ad accettare questa scommessa portando per la prima volta in Italia un format nuovo di zecca, che altrove sembra riscuotere davvero grande successo. Tra i protagonisti de Il cantante mascherato ci sarà un VIP che veste i panni del mastino o meglio che indossa il costume del mastino. Chi è questo personaggio famoso che canterà nel programma di Rai 1 e che indosserà il costume del mastino? Per il momento non ci sono indizi utili se non quello che deriva dal costume.

Il mastino lascerebbe pensare a un personaggio maschile, magari di origini napoletane e il fatto che ci sia anche un grembiule da pizzaiolo, potrebbe aiutare. Sui social il nome circolato è quello di Antonino Canavacciuolo ma è chiaro che non potrebbe essere lui il protagonista, essendo impegnato nello stesso periodo con Masterchef ( anche se non ci sono limiti alla provvidenza). La scelta del mastino lascerebbe appunto pensare a un concorrente dalla corporatura importante ma non è detto che sia così anche perchè lo scopo del programma è quello di scoprire successivamente chi è l’artista che si nasconde dietro la maschera. In ogni puntata infatti ci sarà una giuria che deciderà in base alle esibizioni e l’ultimo classificato, dovrà togliere la maschera e svelare la sua identità. A conoscere quindi il vero nome della maschera, in questo caso del mastino napoletano, è solo Milly Carlucci mentre i giurati non hanno idea di chi siano i personaggi famosi impegnati nelle varie esibizioni.

IL CANTANTE MASCHERATO: CHI E’ IL MASTINO NAPOLETANO?

Chiaramente dopo aver ascoltato la voce del mastino napoletano, nella prima puntata de Il cantante mascherato in onda il 10 gennaio 2019, potremo provare a ipotizzare qualcosa in più, potrebbero magari arrivare anche altri indizi, ma al momento sembra essere davvero impossibile provare a capire chi sia il mastino.

Sui social c’è anche un altro nome che circola ed è quello di Stefano de Martino, anche lui di origini napoletane. Ma quale potrebbe essere il legame con la pizza? Sempre che ci sia un legame chiaramente…Potrebbe essere un noto pizzaiolo oppure un napoletano che ama molto la pizza? Tanti piccoli indizi ma poche cose in mano per arrivare a una conclusione.

Il cantante mascherato MASTINO, chi si nasconde sotto il costume del mastino napoletano/pizzaiolo? ultima modifica: da