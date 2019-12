Il cantante mascherato, Milly Carlucci presenta i protagonisti: maschere e indizi

Sta per sbarcare su Rai Uno il nuovo game show condotto da Milly Carlucci: Il cantante mascherato. Il programma è ispirato a King of Mask Singer e prevede delle esibizioni musicali da parte di personaggi del mondo dello spettacolo che però non saranno riconoscibili al pubblico in quanto mascherati dalla testa ai piedi. Dopo ogni performance, le maschere con i voti più alti passeranno di diritto alla puntata successiva. Chi riceve i voti più bassi finisce al ballottaggio e il peggiore viene invece eliminato. Ci saranno ben otto vip mascherati e la conduttrice de Il cantante mascherato, Milly Carlucci, ha già annunciato quali maschere vedremo esibirsi.

I vip si esibiranno con le seguenti maschere: il mastino napoletano, il leone, l’angelo, il pavone, il mostro, il coniglio. Ma andiamo subito a vedere qualche indizio per cercare di scoprire quali personaggi del mondo dello spettacolo indosseranno questa maschere, mancano ancora degli indizi e delle maschere, vi terremo aggiornati!

Il cantante mascherano: il mastino napoletano

Chi potrebbe vestire la maschera di un bel mastino napoletano? Sulla pagina social ufficiale de Il cantante mascherato è stato pubblicato lo schizzo della maschera del cane che è però a sua volta vestito da chef. Uno cuoco? Napoletano? Che possa trattarsi dell’amatissimo Antonino Cannavacciuolo? Staremo a vedere, per ora è solo una nostra ipotesi.

Il cantante mascherato: l’angelo

Un vip sarà mascherato da angelo. Alcuni sui social hanno pensato al cantante Francesco Renga in quanto Angelo è uno dei suoi brani più famosi ma il vestito sembrerebbe più alla portata di una donna. Chi sarà l’angelo?

Il cantante mascherato: il leone

Sul palco de Il cantante mascherato si esibirà anche un vip vestito da leone. Potrebbe essere una donna ma anche un uomo. Un leone potrebbe farci pensare alla bellissima Miriam Leone oppure, come hanno ipotizzato in tanti sui social network, uno sportivo.

Il cantante mascherato: il mostro

La maschera da mostro fa meno paura del previsto, sembra una maschera molto divertente e simpatica. Forse sarà un noto comico a vestirla?

Il cantante mascherato: il pavone

Uno dei costumi più apprezzati dal popolo social è proprio quello del pavone. Secondo gli utenti del web, vista la maschera, potrebbe essere una donna molto alta e con un fisico mozzafiato ad indossarlo. Essendo un pavone alcuni hanno anche pensato a Rita Pavone. Chissà!

Il cantante mascherato: il coniglio

Altra bellissima maschera sarà quella del coniglio. Il costume sembra avere uno spirito particolarmente rock con il suo black and white e i dettagli molto curati. Sarà rock anche l’animo del cantante mascherato?

All’appello mancherebbero ancora due maschere da presentare e forse avremo qualche indizio sugli altri cantanti mascherati. Come avete potuto vedere è davvero difficile immaginare quale vip possa nascondersi sotto queste bellissime maschere e quindi non ci resta che attendere il 10 gennaio 2020 per vedere in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato su Rai Uno insieme a Milly Carlucci. Forse riusciremo a capire qualcosa in più durante le performance?