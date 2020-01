La Pupa e il Secchione: tutti pazzi per De Benedetti, il sexy secchione

Un vero e proprio esordio di fuoco per La Pupa e il Secchione e Viceversa: la terza edizione del noto reality show Mediaset che, per questo 2020, è tornato in onda con una nuova stagione completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti edizioni. Un reality ora totalmente registrato e che strizza l’occhio al format internazionale o a produzioni già testate nel nostro territorio come Pechino Express o Il Collegio.

In attesa di sapere che gli ascolti premieranno questo esperimento, La Pupa e il Secchione e Viceversa ha già eletto a furor di popolo il nuovo idolo delle folle. Anzi, più che idolo possiamo tranquillamente parlare di sex symbol…

De Benedetti: il sexy secchione di Italia1

Ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori sui social il giovanissimo secchione Giovanni De Benedetti. Il 23enne di Imperia ha mostrato fin da subito le sue doti intellettive, un pizzico di timidezza ma soprattutto la sua bellezza.

Infatti, sono in molti sui social ad aver notato il bel viso e il fisico asciutto e definito del giovane latinista; un fisico che inizialmente aveva abilmente nascosto con un look Anni ’50: bretelle, panciotto, camicia, cravatta e giacca con texture scozzese.

Il suo bel fisichetto non è passato inosservato su Twitter, in particolar modo durante la manche della doccia, oltre al momento del risveglio muscolare. Ma non è stato da meno nemmeno il popolo di Instagram, che si è rapidamente fiondato sul profilo del ragazzo dove campeggia anche una foto che ritrae Giovanni De Benedetti in una attillatissima muta da surfista indossata solo dalla vita in giù.

De Benetti è stato al centro della scena anche per un incredibile colpo di scena: la beltà del giovane è contesa fra due pupe (con scenate di gelosia annesse).





La Pupa e il Secchione: chi è Giovanni De Benedetti

Il sogno di Giovanni Tobia De Benedetti è quello di diventare un insegnante di latino e greco. Non a caso ora studia Lettere Classiche. Dice di parlare come un uomo d’altri tempi, giocando con le citazioni latine e utilizzando termini ricercati. Ogni tanto si cimenta anche dialogando in greco antico. Le sue conoscenze spaziano anche in campo musicale: Giovanni De Benedetti ha studiato pianoforte al Conservatorio. Il secchione rivela inoltre che gli piace molto leggere.





