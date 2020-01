Grande Fratello VIP 4: il cast definitivo con i 4 ex gieffini in un “girone separato”

Arriva finalmente il cast completo del Grande Fratello VIP 4: quando c’è la copertina di Tv, sorrisi e canzoni, non ci sono dubbi! Ed ecco quindi che la lista completa c’è e vi possiamo quindi dare tutti i nomi dei concorrenti famosi che si metteranno in gioco entrando nella casa del Grande Fratello. Come potrete vedere dalla copertina della rivista, ci sono però 4 concorrenti annunciati nei giorni scorsi, che non compaiono sulla cover della rivista. Il motivo è semplice: sembra infatti che per gli ex concorrenti del Gf, i 4 ex gieffini che sono stati chiamati da Alfonso Signorini per questa edizione del reality, ci sia una sorta di girone parallelo. Salvo Veneziano, Patrick Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini infatti non vivranno nella casa del Grande Fratello insieme agli altri concorrenti.

Ma prima di arrivare alle “novità” di questa edizione, vediamo il cast perchè sulla cover di Chi, spuntano anche due volti nuovi di cui si era parlato, ma che non erano stati ufficializzati via social.

GRANDE FRATELLO VIP 4: ECCO IL CAST DEFINITIVO

Adriana Volpe: non merita sicuramente presentazioni, presentatrice Rai, cerca la sua rivincita dopo quello che è successo negli ultimi mesi

Andrea Denver: sicuramente più famoso sui social che in tv è forse quello che dovrà presentarsi al pubblico televisivo

Andrea Montovoli: attore, ha già all’attivo partecipazioni ad altri reality

Antonella Elia: anche in questo caso non servono presentazioni ma per quello che riguarda il reality in generale, il suo biglietto da visita si chiama “litigata con Aida Yespica” passata alla storia della tv

Antonio Zequila: tra un reality e l’altro lavora a teatro, nei salotto di Barbara d’Urso e non solo

Aristide Malnati: frequentatore dei salotti, ma dei programmi di Alfonso Signorini, il pubblico lo conosce in quanto ex naufrago dell’isola dei famosi

Barbara Alberti: l’abbiamo lasciata nonna arcigna e folle ne La dea fortuna, la ritroviamo nella casa del Gf, da lei ci aspettiamo grandissime cose

Carlotta Maggiorana: ex miss Italia sappiamo poco di lei, avrà modo di farsi conoscere nella casa

Clizia Incorvaia: influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina di certo avrà modo di farsi conoscere in quanto Clizia

Fabio Testi: carriera da over alle spalle, spazio per il visto sul passaporto reality ancora da riempire

Fernanda Lessa: in cerca di rinascita dopo il passato difficile e il tunnel di alcol e droga dal quale è uscita. E’ la sua seconda possibilità

Licia Nunez: se ha davvero anche solo un decimo della personalità del personaggio interpretato ne Le tre rose di Eva, le bambine di Shining in confronto non saranno nulla

Michele Cucuzza: accantonato forse troppo presto dalla tv che conta, cerca dal reality di Canale 5 una nuova vita artistica, servirà?

Pago: dopo la delusione amorosa a Temptation Island VIP parte del pubblico lo ha riscoperto e fa il tifo per lui. Nella casa potrebbe magari trovare l’amore?

Ivan Gonzalez: ex tronista di Uomini e Donne, ex tentatore di Temptation Island VIP, ex tronosta della versione spagnola di Uomini e Donne. E’ ancora giovane ha tutta una strada di reality davanti a sé

Paola Di Benedetto: ce la ricordiamo sull’Isola per la sua breve ma intensa storia con Francesco Monte. Oggi entra nella casa innamorata persa di Federico Rossi che potrebbe farle delle piacevoli sorprese, magari scrivendole anche una canzone

Paolo Ciavarro: di padre in figlio, o meglio di madre in figlio. Dopo la Giorgi tocca a suo figlio sbarcare nella casa del GF VIP, a lui andrà meglio?

Rita Rusic: sulla carta ha davvero tutto quello che serve per essere una delle protagoniste di questa edizione del reality, vedremo se lascerà il segno

Elisa De Panicis ex di Cristiano Ronaldo da 1 milione di follower su Instagram sarà sicuramente una presenza “ingombrante” nella casa

Ai 19 concorrenti ufficiali che vi abbiamo presentato a modo nostro, si aggiungono i 4 ex gieffini che vivranno in una sorta di tugurio. Solo due di loro resteranno poi in gara e andranno a far parte, in un momento successivo del gioco, del cast ufficiale di questa quarta edizione del reality di Canale 5.