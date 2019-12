Cantante Mascherato, GF VIP e Pechino Express: i programmi tv più attesi del 2020

Con il concludersi di questo anno, molti programmi tv si apprestano a concludere la loro stagione: dall’annata flop di X Factor 13 alle pi riuscite fiction, passando per programmi d’inchiesta e show d’intrattenimento. E nel 2020? Quali sono i programmi più attesi del nuovo anno?

Nel 2020 ci aspettano in prima serata tanti altri programmi, pronti ad intrattenerci con gare, emozioni, eliminazioni e le immancabili discussioni e polemiche. Ma quali sono i cinque programmi tv più attesi del prossimo 2020? Ecco il nostro elenco…

Programmi più attesi del nuovo anno: Pechino Express 2020

Non vi è alcun dubbio che sia fra i reality show più attesi del prossimo anno: Pechino Express sarà in onda orientativamente da febbraio 2020 con Costantino Della Gherardesca al timone e 10 nuove coppie in gara (due in più del solito). La gara percorrerà Cina, Thailandia e Corea del Sud. Fra i concorrenti, tantissimi ex di reality e talent show: da Enzo Miccio a Nicole Rossi de Il Collegio, passando per Dayane Mello, Soleil Sorge e Gennaro Lillio.

Programmi più attesi del 2020: Il Cantante Mascherato

L’unica vera novità televisiva dei primi mesi del 2020 la porta in tv nientepopodimeno che Milly Carlucci. Dopo il successo riscosso in giro per il mondo, arriva in Italia il talent vip The Masked Singer – Il Cantante Mascherato. Otto personaggi molto famosi si sfidano in una gara di canto camuffati da animali o altre bizzarrie: i cantanti più amati dal pubblico e dalla giuria passano il turno, i meno bravi vengono eliminati e dunque smascherati. L’appuntamento con Il Cantante Mascherato è per il 10 gennaio su Rai Uno.





Programmi più attesi del 2020: Grande Fratello VIP 4

Sarà una edizione in cui non bisognerà chiedersi “ma quello chi è?” ha promesso Alfonso Signorini. E noi ce lo auguriamo visto che questa sembra l’unica bella notizia in merito alla prossima quarta edizione del Grande Fratello VIP: il reality show con la casa più spiata d’Italia. Il format quest’anno compie 20 anni e chissà se il nuovo conduttore assieme ad Endemol Shine Italy abbia pensato ad una edizione commemorativa per il programma.

Programmi più attesi del nuovo anno: Bake Off Italia All Stars Battle

Su Real Time, la febbre di Bake Off Italia non si interrompe con la vittoria di Martina Russo nella settima edizione. Il Canale 31 continuerà a mantenere il tendone aperto: prima con l’edizione Junior del talent show e, in seguito, a partire dal 3 gennaio alle 21:10 con Bake Off Italia All Stars Battle. In questa inedita versione del programma condotta da Flavio Montrucchio, tre squadre di ex concorrenti si sfideranno a colpi di dolci e torte. Squadra Gialla, Azzurra o Rosa: quale sarà la migliore? In ogni puntata saranno attesi vari ospiti già volti dei programmi più amati del canale.

Programmi più attesi del 2020: La Pupa e il Secchione e Viceversa

Dopo due edizioni, il reality La Pupa e il Secchione tornerà in onda a gennaio 2020 su Italia Uno con una inedita nuova stagione ricca di belle e secchioni ma anche di secchioncelle e belloni. Non a caso, questa terza edizione porta il nome di La Pupa e il Secchione e Viceversa. Alla conduzione ci sarà in solitaria Paolo Ruffini. Riuscirà il comico toscano a non far rimpiangere Enrico Papi? Ma soprattutto, il programma riuscirà a schivare le solite polemiche di rito?