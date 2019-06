Alfonso Signorini è il nuovo conduttore del Grande Fratello VIP? L’indiscrezione

La presentazione dei prossimi palinsesti Mediaset per la stagione 2019 – 2019 è davvero ad un tiro di schioppo: voci di corridoio parlano dei primi giorni del mese di luglio. E ovviamente la rete e le varie produzioni devono già aver pronte le loro nuove linee di programmi e conduttori che li condurranno. Su Canale Cinque i riflettori sono puntati soprattutto sul nuovo trenino di reality show che verranno trasmessi dal prossimo settembre e sull’incredibile calo d’ascolti che un po’ tutti questi format hanno incassato sul Biscione. Come risolvere la situazione?

Stando ad un rumor rilasciato nelle scorse ore da Dagospia, per la prossima edizione del Grande Fratello VIP si starebbe pensando ad un drastico cambio di conduttore dopo il forfait di Ilary Blasi…

Alfonso Signorini conduttore unico del Grande Fratello VIP 4?

Il rumor lanciato dal noto sito ideato da Roberto D’Agostino è sicuramente una notizia spiazzante, che dà un nuovo drastico taglio al reality show in salsa “celebrity” ma che – in grande onestà – non fa facendo impazzire i fan del Grande Fratello VIP.

Con l’addio di Ilary Blasi, insomma, alla conduzione dovrebbe rimanere in solitaria Alfonso Signorini: il direttore del settimanale di gossip Chi. Una idea fuori dagli schemi che porterebbe alla conduzione di un reality in diretta un presentatore uomo a distanza; l’ultimo caso fu Carlo Conti nel 2005 con il format flop Ritorno al Presente (dove fra l’altro Alfonso Signorini era opinionista).

Alfonso Signorini sarà all’altezza di condurre un reality show così imponente come il Grande Fratello Vip 4? Ad onor del vero, dobbiamo citare il fatto che il direttore di Chi è già stato conduttore di trasmissioni Mediaset in passato. Ad esempio, è stato al timone di due show fatti di interviste, ovvero Studio5 (nel 2013) e di Kalispera (nel 2011); purtroppo entrambi questi esperimenti non sono stati dei grandi successi.

In attesa di sapere se nei primi di luglio, Alfonso Signorini verrà davvero confermato come nuovo conduttore del Grande Fratello Vip 4, Canale Cinque ci accontenta con qualche piccola prima tv: dall’allungamento di LIVE Non è la D’Urso al reboot dello storico programma per barzellettieri La Sai l’Ultima? questa volta in salsa Digital Edition.