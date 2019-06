Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: Nazli e Deniz si innamoreranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore! Che cosa succederà nelle prossime puntate della soap turca? Iniziamo dalla trama di Better Sweet per la puntata in onda il 13 giugno 2019. Come avrete visto nei primi episodi della soap, Nazli è una giovane aspirante chef che ha un sogno: vuole aprire un ristorante giapponese. Per questo motivo frequenta una scuola di cucina e anche una scuola di lingua giapponese, per essere pronta a tutto. Ma ha anche molte spese da sostenere e per questo motivo ha deciso di accettare un lavoro come chef personale di un imprenditore. Nazli però non ha mai incontrato il suo capo e non sa che in realtà, dietro al suo datore di lavoro c’è un giovane ricco e prepotente che ha incontrato in tante situazioni spiacevoli…Ferit dal canto suo, ha deciso di non licenziare Nazli perchè ama il suo modo di cucinare e ovviamente non immagina neppure che la sua cuoca personale sia la ragazza fastidiosa che ha incontrato in diverse circostanze…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 GIUGNO 2019

Deniz comunica per telefono a Ferit di essersi innamorato di una ragazza con la quale uscirà in serata. Nel frattempo Nazli racconta ad Asuman e Fatos di trovarsi male con la sua nuova occupazione per via del pessimo carattere del suo datore di lavoro e che in giornata uscirà con Deniz. Al loro incontro, i due, si recano in una casa di cura per animali e Deniz resta piacevolmente colpito dalla sensibilità e dal comportamento di Nazli, con cui passerà l’intera serata.

Nazli e Deniz si sono incontrati alla stessa festa durante la quale la ragazza per la prima volta ha visto Ferit , che ha rotto un suo bracciale. Ma non sa che i due sono amici. Ma soprattutto Deniz e Ferit non sanno che Nazli è la cuoca che lavora in casa…

Tutto questo e molto altro nella puntata della soap in onda domani alla 14,45 su Canale 5.