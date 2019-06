LIVE Non è la D’Urso crea una fiction sul caso Mark Caltagirone – Pamela Prati

Da settimane sui social viene chiesto ironicamente a Netflix se la storia dell’amore impossibile fra Pamela Prati e il fantasma Mark Caltagirone potesse ispirare gli sceneggiatori per una serie tv tutta italiana, magari la pari di American Crime Story. Qualcuno deve aver ascoltato questo grido di aiuto… e quest’ qualcuno si chiama LIVE Non è la D’Urso.

Nella puntata del 12 giugno di LIVE Non è la D’Urso, infatti, Barbara D’Urso ha mandato alcuni dei suoi ospiti in una nuova area – il Drive In – per visionare quella che possiamo tranquillamente ribattezzare la fiction su Mark Caltagirone e Pamela Prati: “Operazione Mark Caltagirone” è il nome ufficiale di questa ricostruzione.

LIVE Non è la D’Urso: la fiction su Mark Caltagirone

Non è uno scherzo! A LIVE Non è la D’Urso è stata mandata in onda una sorta di ricostruzione dei fatti, drammatizzata da alcune attrici, in cui si cerca di mettere assieme le tre versioni delle tre protagoniste per cercare di capire quale delle tre donne è effettivamente più credibile.

In questa fiction “Operazione Mark Caltagirone” ovviamente si parte dalla versione di Pamela Prati: la sua amicizia con Eliana Michelazzo e Donna Pamela Perricciolo, la conoscenza via chat di Mark Caltagirone, la pressante gelosia di lui che non vuole che esca con altra gente se non con il duo Michelazzo – Perricciolo, le continue risposte evasive alla richiesta di potersi incontrare… E poi la scoperta shock, anzi choc: Pamela Prati scopre che Mark Caltagirone non esiste guardando LIVE Non è la D’Urso.

Ma se i primi 5 minuti sono focalizzati su Pamela Prati i restanti 2 minuti sono quasi equamente spartiti nella versione di Eliana Michelazzo e Pamela Prati. E quali sono le altre due versioni?

La versione di Eliana Michelazzo è che la donna rivela alla Prati che Mark Caltagirone non esiste ma che le due decidono in combutta di continuare a cavalcare la cosa con post social e ospitate ad hoc.

La versione di Donna Pamela Perricciolo è che ha conosciuto un uomo , un cliente del suo ristorante, a cui ha persino dato una sim telefonica: Marco Calta, questo il suo nome sui social. In seguito, la Prati avrebbe rivelato alla Perricciolo che i due hanno iniziato a conoscersi fino a fidanzarsi (parole spontanee della Prati stessa).

La mini fiction su Mark Caltagirone è attualmente disponibile sul sito Mediaset Play.