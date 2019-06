LIVE Non è La D’Urso: Barbara D’Urso spiega perché Pamela Prati non era in studio (ma c’è un però!)

Pamela Prati sarà ospite di LIVE Non è la D’Urso: questa anticipazione è stata diffusa ovunque nel giro delle ultime 24 ore. Attraverso il comunicato stampa Mediaset, le anticipazioni della stessa Barbara D’Urso a Pomeriggio5, con degli spot pubblicitari e attraverso innumerevoli post social. Eppure nel momento clue della serata – a mezzanotte – Barbara D’Urso ammette con un lungo discorso che Pamela Prati non era più attesa come ospite del suo programma. Come mai questo cambio di programma a sole poche ore?

A notte inoltrata la conduttrice ha voluto spiegate come sono andate le cose seduta da sola su un divanetto bianco.

LIVE Non è La D’Urso: perché Pamela Prati era assente?

Dopo aver mandato in onda il filmato introduttivo di Pamela Prati e aver finto di attenderla al suo arrivo in studio, Barbara D’Urso si è seduta sul suo divanetto ed ha iniziato a spiegare come si sono svolti i fatti e come mai Pamela Prati era assente: “Un paio di giorni fa gli avvocati di Pamela Prati ci hanno scritto chiedendoci, giustamente, la possibilità di far replicare Pamela Prati e di venire qui a dire la sua verità […] Ovviamente Pamela Prati ha detto più volte che non ha mai avuto intenzione di speculare e di lucrare su questa storia. Per cui io sono stata felice di dare spazio a Pamela […] Ma Pamela ha posto una condizione: quella di incontrarmi, di parlarmi […] Ieri alle 21:30 è arrivata qui in studio, partita appositamente da Roma in treno con i suo due avvocati […] Tornava da un evento mondano a Capri. Lei era tranquilla: mi ha fatto vedere e sentire dei messaggi. Ci siamo salutate e ci siamo date l’appuntamento: “ci vediamo domani sera, eh”. Ovviamente era tutto molto chiaro: tutto doveva essere a titolo gratuito naturalmente…“.

La conduttrice mette le mani avanti spiegando che gli artisti meritano di essere pagati nonostante si smentisca nella stessa frase: la D’Urso e il suo staff credevano che la Prati sarebbe intervenuta su Canale5 gratuitamente. “Intendiamo, un artista ha tutto il diritto di chiedere un cachet. Siamo in una tv commerciale e se un artista viene a parlare della sua carriera o a esibirsi, ha tutto il diritto di essere pagato. Doveva essere tutto a titolo gratuito perché Pamela ha sempre detto di non voler lucrare”.

Tutto secondo i piani fino a questa mattina: “Ma da stamane sono partire delle richieste un po’ particolari da parte degli avvocati. […] Prima c’è stata la pretesa di una volontà scritta che avrei dovuto fare io rispetto alle domande che lei avrebbe voluto vedere in anticipo. Sarebbero dovuto star scritto che sarei dovuta essere dalla sua parte. E che addirittura alla fine mi sarei dovuta alzare e abbracciarla”.

Una intervista concordata, insomma, che alla D’Urso pare stesse pure bene: “Ma tutto questo era anche superabile ma… ad un certo punto, nel pomeriggio arriva un messaggio al produttore di LIVE Non è la D’Urso da un avvocato di Pamela Prati che diceva di aver prelevato Pamela Prati dall’albergo, la stava portando in aeroporto ma sarebbe scesa dalla macchina che la portata in aeroporto solo se le avessimo garantito una cifra: decine di migliaia di Euro. Abbiamo ritenuto che non fosse proprio un ricatto ma… insomma dirci che senza cachet non scende dalla macchina, allora ok: non scende dalla macchina“.

Insomma la trasmissione Mediaset ha preferito non avere in studio Pamela Prati perché ha chiesto un cachet di alcune decine di migliaia di Euro. Forse una richiesta esagerata? Non possiamo saperlo. Quel che è noto, però, è che l’allegra comare della Prati, alias Eliana Michelazzo, pare guadagni 7mila Euro a partecipazione. E con 5 partecipazioni, il cachet della ex manager ad oggi ammonta a 35 mila Euro. In pratica, alcune decine di migliaia di Euro.

Perché un trattamento così impari?