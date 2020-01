Boom di ascolti per La pupa e il secchione che accende il martedì sera di Italia 1

Che numeri per Italia 1 nella serata del 7 gennaio 2020. E’ vero che sugli altri canali non c’era gran che ma considerando i numeri fatti dalla prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, si può davvero parlare di un boom clamoroso. Con oltre 2,6 milioni di spettatori infatti, il programma condotto da Paolo Rufini, ottiene un dato in linea con la prima serata di Canale 5 ( e non molto diverso tra l’altro dagli ascolti fatti da puntate del Grande Fratello o dell’Isola dei famosi, reality di punta della rete ammiraglia). Un successo che deriva probabilmente anche dalla scelta perfetta della collocazione: un martedì sera desertico.

Numeri a parte, questa edizione de La pupa e il secchione convince? Sicuramente potrebbe piacere ai più giovani che non ricordano le passate edizioni per cui si stupiscono ancora del fatto che le pupe non sappiano le tabelline o ignorino il fatto che Sergio Mattarella sia il presidente della Repubblica. Il cast sembra essere inoltre azzeccato, a parte due scelte che ci saremmo evitati. La signorina che scomodò Hitler con frasi omofobe contro i gay poteva stare a casa. Avrà anche chiesto scusa ma di certo c’erano milioni di altre pupe pronte a prendere il suo posto. Piccolo neo in questa edizione dello show. Un altro volto indigeribile è quello di Mariano Catanzaro. Forse al pubblico de La pupa e il secchione non dirà nulla ma se tra i telespettatori ci sono anche quelli di Uomini e Donne, il rischio indigestione è davvero dietro l’angolo.

Per il resto il format convince. Un mix tra Temptation Islan e Grande Fratello con i migliori momenti delle edizioni passate del reality di Italia 1 e il gioco è fatto.

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2020: BOOM PER LA PUPA E IL SECCHIONE

I numeri della serata decretano Rai 1, con un film in replica, rete più vista.

Non c’è Più Religione 3.544.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Quando un Padre 2.2 milioni di spettatori pari al 10,7% di share. La pupa e il secchione fa quindi anche meglio di Canale 5 e si piazza al secondo posto sul podio.

Su Rai2 la prima puntata de Il Molo Rosso 2 779.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.38 alle 0.15 – il primo appuntamento con La Pupa e il Secchione e Viceversa 2.565.000 spettatori (13.1%).