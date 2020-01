GF Vip 4, la strategia di Andrea Denver con Elisa De Panicis: consigli da Ignazio Moser ma l’influencer svela tutto

E’ scoppiata una nuova polemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4! Elisa De Panicis ha deciso di rivelare la strategia pensata da Andrea Denver a Paola Di Benedetto. La nota influencer ha spiegato a Paola che Andrea le aveva chiesto di costruire una relazione insieme nella casa del GF Vip. Si sa, questo genere di cose fanno parlare il pubblico a casa ma la De Panicis ha rivelato molto altro su Denver. Pare infatti che il modello abbia chiesto dei consigli piccanti a Ignazio Moser, ex inquilino della scorsa edizione che ha fatto polemica con la storia del confessionale misterioso insieme alla sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez.

In tutto ciò sono stati nominati pure Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante. Insomma, Elisa non è riuscita proprio a tenersi nulla dentro. Andiamo a vedere che cosa ha raccontato l’influencer a Paola Di Benedetto!

GF Vip 4, Elisa De Panicis svela tutta la verità sulla strategia di Andrea Denver

“Ti ricordi a metà dicembre abbiamo registrato i video del GF? Ecco, io e lui avevamo degli hotel vicini. Lui mi chiama e mi dice ‘senti posso venire in camera tu a farti dei massaggi?’” ha così raccontato Elisa De Panicis a Paola Di Benedetto. “Io gli ho detto di no e lui mi ha detto ‘ho parlato con Ignazio Moser e gli ho chiesto se c’erano dei posti dove poter far roba senza essere visti dalle telecamere’” ha proseguito la concorrente del GF Vip 4. “Lui non mi ha trattata come meritavo. Non mi ha rispettata. Adesso è carino perché ci sono le telecamere. Ma poi lui va a convenienza, lui adesso fa il cagnolino della Rita Rusic perché lei è un pezzo grosso. Io non è che lo conosco e basta, ci siamo proprio frequentati e lui l’ha nascosto anche alla produzione” ha affermato la De Panicis alla compagna di avventura al reality show.

GF Vip 4, le strategie di Andrea Denver: dall’amicizia con Ivan, alla relazione con Elisa e le nomination

Oltre al desiderio della relazione con la De Panicis pare che Andrea Denver avesse raccontato ad Elisa anche la voglia di diventare il migliore amico di Ivan Gonzales. “A San Valentino a Miami Andrea mi ha invitato a cena con Damante e la De Lellis. In quel momento lui cercava affetto e io no” ha spiegato Elisa De Panicis alla Di Benedetto. “In altri casi, io mi faccio dodici ore di volo vado da lui a New York e lui si stufa e il giorno dopo invece che farmi stare nel suo appartamento mi prenota un hotel” ha proseguito l’influencer senza alcun freno rivelando pure che Denver stava con altre ragazze e le abbracciava di fronte a lei senza rispetto.

E dalle parole di Elisa sembra pure che Andrea abbia delle strategie anche per quanto riguarda le nomination. “Ha le strategie, vuole che io nomini Fabio. Mi ha detto più volte che dobbiamo votare per lui” ha affermato la ragazza nella casa. La De Panicis non si è tenuta proprio niente sul conto di Denver ma, senza ombra di dubbio, il concorrente avrà modo di rispondere alle affermazioni di Elisa. Da che parte sta la verità?