Fabio Testi vittima delle nomination: il Grande Fratello VIP 4 non lo elimina ma…

Nonostante sia solo la prima puntata e il cast non è ancora entrato integralmente nella casa, al Grande Fratello VIP 4 sono andare in scena già le prime nomination. Alla corte di Alfonso Signorini, alcuni concorrenti sono stato costretti a dover fare un nome in confessionale su due piedi per decretare l’eliminazione di un loro compagno d’avventura. Ma le cose non stanno proprio come gliele hanno spiegate alle celebrità…

Ma procediamo in ordine cronologico e riviviamo cosa è successo nella casa più spiata d’Italia nel corso di questo prima turnata di nomination della quarta edizione VIP.

Grande Fratello VIP 4: le prime nomination

Attorno all’una di notte, Alfonso Signorini è piombato in casa (in collegamento dallo studio, ovviamente) ed ha rivelato una amara sorpresa per i concorrenti famosi che stavano allegramente brindando con spumante e tartine. Tutte le donne della casa hanno dovuto fare un nome a testa per decretare una eliminazione. Le donne hanno potuto nominare solo concorrenti uomini.

Adriana Volpe ha subito mosso le sue supposizioni, spiegando agli altri concorrenti che molto probabilmente non ci sarebbe stata alcuna vera eliminazione ma semplicemente uno spostamento da una casa ad un’altra. Signorini ha goffamente replicato alle affermazioni della Volpe asserendo che forse il luogo in cui sarebbe andato l’eliminato potrebbe essere peggiore di una eliminazione. Svelando di fatto la non eliminazione del concorrente più votato.

In ogni caso, le nomination sono iniziate e le concorrenti donne si sono date il cambio all’interno del confessionale. Paola Di Benedetto e Licia Nunez hanno votato Andrea Denver. Adriana Volpe ha fatto il nome del “troppo angelico” Paolo Ciavarro. Ben tre voti, invece, sono finiti sulla collottola di Fabio Testi: a sceglierlo sono stati Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Rita Rusic.

Senza alcuna ombra di dubbio, il concorrente più votato e dunque eliminato è l’attore Fabio Testi. Signorini annuncia il nome del concorrente più nominato e lo invita a lasciare la casa dopo alcuni saluti di rito. “Stai tranquillo che tanto esci di qua ed entri di là”: ha spiegato Adriana Volpe a Fabio Testi con molta sicurezza. Una affermazione davvero calzante con le idee messe poi effettivamente in atto dagli autori del reality.

Fabio Testi è sbucato in seguito nel Privè: una zona priva di ogni confort. Assieme a Testi, ci sono i quattro ex concorrenti del GF: Patrick, Pasquale, Salvo e Sergio.