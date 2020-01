Il Cantante Mascherato: a sorpresa i finalisti sono 5, ecco chi è il Pavone eliminato

Una semifinale al fulmicotone per Il Cantante Mascherato: il talent show carnevalesco condotto da Milly Carlucci nel venerdì sera di Rai Uno. Nel corso della terza puntata del 24 gennaio 2020, il palco della trasmissione si è trasformato in un ring virtuale dove due per volta le maschere si sono affrontate in un testa a testa canoro. I tre scontri hanno decretato tre vincitori e tre sconfitti. I tre vincitori hanno conquistato l’accesso diretto alla finale. I tre sconfitti, invece, si sono dovuto affrontare in un triello giudicato da social e televoto…

Quali sono le tre maschere che hanno conquistato al primo colpo la finale? Chi è stato eliminato? I quesiti non sono finiti qui però: due maschere sono ancora sulla graticola…

Il Cantante Mascherato: i primi tre finalisti

Nella prima sfida fra il Coniglio contro il Mastino, a trionfare è stato il Coniglio. Nella seconda sfida fra l’Angelo contro il Mostro, a trionfare è stato l’Angelo. Nella terza sfida fra il Pavone e il Leone, a trionfare è stato il Leone.

Le maschere Coniglio, Angelo e Leone sono i primi finalisti certi di questa edizione de Il Cantante Mascherato. Ma gli altri tre personaggi non avranno vita facile…

Il Cantante Mascherato: l’eliminato è il Pavone

Le tre maschere rimaste ancora senza posto in finale hanno dovuto affrontare il voto dei social: le due maschere più votate hanno scampato la prima eliminazione della serata. La maschera arrivata al terzo ed ultimo posto è stata condannata all’eliminazione e dunque allo smascheramento.

Ad uscire di scena con “soli” 7mila cuoricini è stato il Pavone. Una volta smascherato, abbiamo scoperto che sotto il costume del pennuto si nascondeva l’imitatrice Emanuela Aureli. La donna ha subito salutato e ringraziato tutti senza dimenticare la sua imitazione – tormentone di Milly Carlucci: “sì sì sì”.

Il Cantante Mascherato: due maschere ancora in attesa di giudizio

Che fine faranno Mostro e Mastino? Uno dei due sarà eliminato ad inizio della prossima puntata – la finale – attraverso il giudizio del televoto da casa. Chiamate ed sms saranno disponibili per tutta la settimana: la maschera che riceverà più preferenze potrà giocarsi la finale. Il meno votato verrà smascherato all’inizio della puntata di venerdì 31 gennaio 2020.

Il Cantante Mascherato: a sorpresa i finalisti sono 5, ecco chi è il Pavone eliminato ultima modifica: da