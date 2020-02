Grande Fratello VIP 4 i nominati dell’ottava puntata: in 4 al voto ma nessuno uscirà

Puntata molto molto lunga quella del Grande Fratello VIP in onda il 31 gennaio 2020 ma a differenza di quanto successo nella passate settimane, c’è stato qualche movimento in più…Le dinamiche in casa si smuovono e si inizia a poter parlare di quello che realmente succede tra i concorrenti di questa quarta edizione. Non a caso anche le nomination sono più interessanti anche se iniziano intorno a mezzanotte e mezza! Proprio per questo probabilmente qualcuno di voi non saprà quale sia stato il gran finale! E allora ecco un resoconto con i nomi dei 4 concorrenti che questa settimana sono stati nominati.

Prima di fare i nomi dei nominati della puntata in onda il 31 gennaio 2020 una precisazione. Alfonso Signorini, prima che le nomination dell’ottava puntata iniziassero, ha spiegato che la prossima settimana, o meglio lunedì sera, non ci saranno eliminazioni. I concorrenti non sanno nulla e pensano che ci sarà regolarmente una eliminazione. La nomination quindi a che cosa servirà? A salvare un concorrente che sarà invece immune nella prossima puntata. Alla fine quindi a uno dei 4 gli è andata anche bene!

GRANDE FRATELLO VIP 4 I NOMINATI DELL’OTTAVA PUNTATA

Questa settimana le donne possono votare gli uomini e viceversa ma ci sono comunque dei concorrenti immuni. Alla fine tra i più votati ci finiscono Barbara Alberti e Carlotta Maggiorana per le donne. Una piccola parentesi su Barbara Alberti. Ieri uno dei pochi che nelle nomination ha detto qualcosa di sensato è stato Fabio Testi, che faceva notare come non sia stato corretto farla uscire, poi rientrare evitandole la nomination. Alfonso Signorini è sembrato persino scocciato da questo intervento facendo notare che è stata malata, non ha avuto nessun trattamento di favore. Tesi ribatteva, giustamente, che una volta rientrata in gioco avrebbe potuto andare al voto con gli altri, senza far rischiare dei nuovi concorrenti. E quando ha anche fatto notare che la Alberti dorme da sola Signorini ha chiuso dicendo che ha una certa età. E invece il povero Fabio Testi è un neonato vero? COERENZA PORTAMI VIA…

Per quanto riguarda gli uomini ottima la nomination per Michele Cucuzza, bisogna ammetterlo. Una persona che nel gioco, chiaramente, si è dimostrata falsa come poche, che mai in casa racconta un qualcosa della sua storia e che non pensa di dare spazio ai più giovani, anzi…Anche questa settimana in nomination ci finisce il povero Patrick, ma immaginiamo che il pubblico sovrano, saprà come premiarlo e ripagarlo del trattamento da concorrente da serie B che continua a ricevere da parte di tutti.