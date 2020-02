Rita Rusic, stai rosicando? Adriana Volpe esplode al Grande Fratello VIP 4

Dopo le dichiarazioni rilasciate meno di 24 ore fa a LIVE Non è la D’Urso, Rita Rusic ha avuto la possibilità di rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 4 per un faccia a faccia scontato: la ex produttrice ha potuto affrontare la conduttrice Adriana Volpe per rinfacciarle quelle che – secondo lei – sono state delle strategie architettate per sbatterla fuori dal reality show di Canale Cinque.

Lo scontro è avvenuto a distanza: la ex concorrente è stata piazzate dentro la Glass Room; Adriana Volpe si è poi avvicinata al vetro per poterla guardare e ascoltare. Il battibecco è iniziato subito e senza particolari inneschi: a far scappare la rissa verbale è stata Rita Rusic con la sua “parlantina sciolta”…

Adriana Volpe contro Rita Rusic al Grande Fratello VIP 4

“Tu sei una di quelle donne molto pericolose… e sai perché? Perché ti fingi amica delle donne. Con tutto questo correre, fare le unghie alle altre, metterle lo smalto, aiutarle a fare i capelli, tu lo fai perché hai un fine; quello di non essere attaccabile così da andare avanti ed eliminare le altre….“: attacca Rita Rusic davanti ad una allibita – e un po’ divertita – Adriana Volpe.

La Volpe risponde: “Sai, c’è chi semina discordia, chi sparla dietro alla gente e poi c’è chi è solare. Però uno ci nasce così! E poi ci sono le donne egoiste… Io, tutte le cose che ho, le ho condivise. Sì, mi piace avere le mani curare e le ho curate a tutti. Mi piace stirare e stiro per tutti. […] Qui mi piace essere serena. Mi piace essere leale. Mi piace essere diretta”.

Rita Rusic la interrompe lanciando una accusa: “Leale e diretta? Ma se Fernanda (Lessa, ndr.) mi ha detto che tu hai creato tutto un complottino per farmi eliminare…“. La Volpe ferma la Rusic e invita Fernanda Lessa a raggiungere la Glass Room per chiarire l’origine di questa accusa; la ex modella smentisce in toto le affermazioni di Rita Rusic.

A quel punto Adriana Volpe, mette il carico da novanta: “Sai la differenza qual è? Che mentre tu per tutte queste settimane hai sempre avuto il pallino delle nomination, hai sempre parlato di nomination e ti sei sempre informata su chi ha votato chi, di me non c’è nemmeno un secondo in cui parlo di nomination. […] Sono orgogliosa di essere tanto diversa da te, Rita. E ne sono tanto felice!”.

Infine, incalzate da Signorini, Rita Rusic ribadisce che “Per Adriana Volpe è importante questo Grande Fratello. Serve più a lei che a me”. E la conduttrice sbotta: “Ma se per te non è importante il Grande Fratello, allora mi sembra che comunque tu stai a rosicare… perché stai sparando a zero su di me! Spero comunque di poterti insegnare un po’ di educazione…”.