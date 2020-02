LIVE Non è la D’Urso: Eva Robin’s fa una rivelazione su Antonio Zequila

Dopo le buste e le buste choc, a LIVE Non è La D’Urso sono approdate le Buste Choc Gold. E questa settimana il contenuto misterioso del suddetto involucro è un set di foto compromettenti che ritraggono un personaggio famoso e un concorrente dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello VIP 4. Ma chi sono esattamente i due protagonisti di questa faccenda?

Al cento del racconto ci sono l’attrice Eva Robin’s e l’attore Antonio Zequila. Barbara D’Urso ha raccontato al pubblico di LIVE Non è La D’Urso che in passato Zequila avrebbe avuto una liason con Eva Robin’s e – a testimonianza di questo – la conduttrice ha invitato in studio la diretta interessata, oltre a tirare fuori dalla busta choc gold una serie di scatti posati realizzati per una defunta rivista intitolata King in cui i due appaiono in pose particolarmente intime.

Eva Robin’s e Antonio Zequila stavano insieme? Le dichiarazioni a LIVE Non è la D’Urso

Queste foto sarebbero un generoso allegato di un vecchio articolo pubblicato sul mensile King, un magazine edito da Vittorio Corona, padre di Fabrizio. L’articolo in questione si intitolava “Antonio mi dice: come se non ci fosse” facendo così un chiaro riferimento ai genitali maschili della Robin’s che lei stessa ha ribattezzato “Pippo”. Risatine ed ironia in studio come se piovesse.

Ma cosa c’è stato esattamente fra Eva Robin’s e Antonio Zequila? La donna prende finalmente parola e dichiara: “C’è stata una… colluttazione!” – rivela ironicamente – “Questo, 30 anni fa! Una storia d’amore? No. Lui è un principe, era molto galante. Mi ha corteggiata… Fino a quando […] il giorno dopo ci siamo visti, siamo finiti nel mio appartamento in Via del Babbuino. Sotto il mio tavolo”.

E se l’aneddoto è già così particolarmente dettagliato, Eva Robin’s aggiunge di più: “Ad un certo punto io, pur di non mostrargli Pippo, sono scappata sotto ad un tavolino basso del salotto. Lui sapeva di Pippo ma… insomma… C’era un po’ di pudore. Lui comunque non ci faceva molto caso e nell’intervista a King l’ho anche detto. Ma la cosa poi è finita benissimo”.

Barbara D’Urso incalza sulla questione: “E perché Zequila non ti cita mai nell’elenco delle sue conquiste?”. La sua ospite replica: “Amnesia? Ora glielo ricordiamo…”. E con quel “ora glielo ricordiamo” si riferisce al suo prossimo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 4 per un faccia a faccia in diretta tv.