Ascolti tv 31 gennaio, Il cantante mascherato vs il Grande Fratello VIP 4: l’ultima sfida

Chi ha vinto l’ultima sfida? Lo scopriremo come sempre solo alle 10 con i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri, 31 gennaio 2020. Quarta sfida in prime time tra Il cantante mascherato e il Grande Fratello VIP 4. Le prime tre sono state vinte dal programma di Milly Carlucci che senza troppo sforzo, ha battuto la concorrenza. Come sarà andata invece la quarta sfida tra i due format? Da un lato l’innovazione, con un prodotto nuovo di zecca che il pubblico ha amato e odiato. Dall’altro il Grande Fratello VIP un reality che, probabilmente, almeno per come è costruito adesso, ha ben poco da dire.

Il problema dei reality negli ultimi anni, è stata questa smania di stravolgerli per renderli praticamente irriconoscibili. Non è la prima volta che ne parliamo lo lo facciamo notare. Pensiamo ad esempio al fatto che nelle prime edizioni del GF i concorrenti erano totalmente isolati dall’esterno, non sapevano nulla di quello che accadeva intorno a loro e le sorprese arrivavano raramente. Oggi invece si parla di più delle dinamiche esterne, anzi i concorrenti vengono scelti con il maggior numero di scheletri nell’armadio possibile, o con i parenti in vista e comodi ai dibattiti nei salotti dei programmi di Canale 5. Tutto contorno ma il primo piatto è scarso e il menu tradisce le aspettative del pubblico.

A proposito del pubblico parliamo anche di questo aspetto. Se nella prima puntata si vota e si decide che Serena Enardu non deve entrare nella casa, perchè poi la facciamo entrare così random all’ottava puntata? Perchè Pago non ha intrecciato nessuna relazione che avrebbe potuto provocare l’ria funesta di Serena e quindi lei non era più utile fuori ma solo dentro? Misteri…Non tralasciamo poi quello che è successo settimana scorsa, quando Barbara Alberti è rientrata in casa, dopo essere uscita per problemi di salute e invece che riprendere il suo posto in nomination, è stata anche graziata…

ASCOLTI TV 31 GENNAIO 2020: ECCO I DATI AUDITEL DELLA SERATA

Vediamo i numeri di questo scontro

Con oltre il 20% di share, Il cantante mascherato vince la serata . Nel dettaglio: 4.432.000 spettatori davanti alla tv per la finale e il 22 % di share.

2.920.000 spettatori e 17% di share per l’ottava puntata del Grande Fratello VIP che parte sempre più tardi e finisce sempre più tardi.