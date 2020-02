Grande Fratello VIP 4: il triangolo Pago, Serena e Alessandro si sgretola grazie a Uomini e Donne

Continua la telenovela sentimentale nata nella casa del Grande Fratello VIP 4 che vede protagonisti Pago, la sua attuale fidanzata Serena Enardu e il presunto terzo incomodo in questa relazione ovvero Alessandro Graziani, un tentatore di Temptation Island VIP. Il caos è scoppiato nella scorsa puntata del reality: il fratello di Pago è entrato in casa e ha mostrato che Serena Enardu aveva messo un “mi piace” ad una recentissima foto del ragazzo che è stato il motivo della loro separazione; il giovane posava in questa foto a torso nudo.

Scoperta la cosa, Pago è andato su tutte le furie e Serena Enardu è stata costretta a indietreggiare. Nel corso della settimana, fra i due c’è stata una specie di chiarimento poi sfociata in un vero e proprio riavvicinamento. Nella puntata del 14 febbraio 2020, Alfonso Signorini è tornato alla carica sull’argomento con del materiale inedito: una intervista ad Alessandro Graziani realizzata direttamente negli studi di Uomini e Donne.

Grande Fratello VIP 4: il triangolo Pago, Serena e Alessandro arriva a Uomini e Donne

Dopo aver mostrato un video velenoso dove gli altri concorrenti del GF VIP commentano la questione “mi piace”, Alfonso Signorini ha spiegato che è andato alla radice del problema e che è corso negli studi di Uomini e Donne per chiedere un confronto con l’omino mezzo nudo ritratto nella foto incriminata.

Nel filmato vediamo il direttore del Settimane Chi irrompere nel celebre studi di Uomini e Donne nel pieno delle sue registrazioni: c’è Maria De Filippi seduta sui gradini, c’è Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi fra gli opinionisti e al centro dello studio viene fatto sedere Alessandro. Il giovane spiega che fra lui e Serena Enardu in questo momento non c’è niente e mai nulla c’è stato. Spiega, però, che dopo l’esperienza di Temptation Island VIP c’è stata la voglia da parte sua di volerla conoscere meglio. I due hanno condiviso un intero week end e, in maniera particolarmente allusiva, è stato lasciato intendere che hanno condiviso anche il letto.

Signorini chiede esplicitamente a Serena Enardu se con il baldo giovani ha consumato. Lei replica in maniera serafica: “Vi rimmarrà il dubbio. Quello che è successo lo devono sapere solo io, Pago e Alessandro. E Pago lo sa”. Ed effettivamente Pago conferma di sapere già cos’è successo, del resto aggiunge: “Ma dal 25 agosto noi non eravamo più insieme…”.

Insomma, nelle pause di riflessione, ognuno è libero di divertirsi come vuole. Salvo poi ricorrere ad appelli social per entrare nella casa del Grande Fratello per riconquistare l’ex.