Miriana Trevisan e Pago, dopo Temptation Island Vip arrivano i commenti teneri tra i due ex (Foto)

Finita male l’esperienza di Temptation Island Vip per Pago e Serena Enardu in tanti hanno pensato che il cantante potesse tornare con l’ex moglie Mirian Trevisan e con gli ultimi teneri commenti tra i due il sogno si avvicina sempre di più (foto). La realtà forse potrebbe però restare lontana, sarà solo il tempo a dare le risposte ma se è certo che tra Pago e Serena è finita per sempre, non è così ovvio che lui torni con la madre di suo figlio. La bellissima Miriana Trevisan ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito e non solo per amore del loro figlio. Tra loro due il matrimonio non è finito male, è finito e basta, resta però l’immenso amore per Nicola e la consapevolezza che loro due ci saranno sempre, l’uno per l’altra. Anche quando Pago era in onda con Temptation Island Vip la Trevisan l’ha difeso o più che altro ha evitato di dire tutto ciò che pensava parlando solo bene del suo ex.

MIRIANA TREVISAN E PAGO UN LEGAME PER SEMPRE

Ieri uno scatto postato da Miriana sul suo profilo social ha fatto scatenare cuori e commenti dolcissimi, tra questi anche quello del cantante. “Dolci ricordi del mio piccolo ometto” ha commentato nella didascalia la bella showgirl. Dopo poco Pago ha commentato con un sorriso e un cuore rosso e lei ha fatto lo stesso aggiungendo un bacio.





Ovvio che il loro legame sarà per sempre mentre tra i due protagonisti di Temptation Island Vip non c’è niente che sembra tenerli più insieme anche se Anna Pettinelli è sicura che Serena non stia bene. Anche Pago non sta benissimo, non credeva che avrebbe perso la Enardu. Intanto, i fan degli ex coniugi fanno il tifo per la loro storia perché “certi amori non finiscono…”. Attendiamo il seguito.