Temptation Island Vip: Serena Enardu non sta bene, la confidenza di Anna Pettinelli (Foto)

Ieri sera in tv abbiamo avuto modo di rivedere i falò e i momenti più importanti di Temptation Island Vip, anche l’addio tra Serena Enardu e Pago (foto); sulla rivista Chi Anna Pettinelli ha confidato che la sua amica non sta bene. Ha sofferto molto Pago nel reality show che ha portato la sua compagna a capire che non lo amava più e anche per lei non è stato per niente semplice restare in silenzio sul tronco senza dire ciò che pensava fino in fondo. Adesso che è passato del tempo però sembra che nessuno dei due sia felice. Se il cantante continua a soffrire perché non stanno più insieme, Serena Enardu è sicura di non amarlo più. Intanto, Anna Pettinelli ha altre convinzioni, pensa che l’ex tronista di Uomini e Donne in realtà non stia bene “non si rende conto do cosa ha fatto”.

COME STANNO SERENA ENARDU E PAGO DOPO TEMPTATION ISLAND VIP?

Per fortuna la Pettinelli è felice con il suo Stefano; anche lei ha pianto tanto nell’ultimo periodo del suo percorso nel reality sulla spiaggia ma alla fine la coppia si è riscoperta più forte e innamorata che mai. Anna ha aggiunto quel pizzico di gelosia che sembra faccia bene a entrambi; lui si sente amato e lei ancora più presa dal suo Macchi.





Tornando a Serena Enardu ecco cosa ha detto Anna: “Sento Serena. Non sta bene. Lei non si è resa conto di quello che ha fatto; è entrata come una bambina nel “Paese delle meraviglie”. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d’amore in modo letale… Pago può essere l’uomo più “palloso” del mondo, anche se a me sta molto simpatico, ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità”. E’ finita o no? Di certo non nel migliore dei modi.