Amici 19 verso il serale: Al Bano e Romina ospiti oppure giudici?

Manca pochissimo al debutto del serale di Amici 19. Ormai non vi diciamo nulla di nuovo visto che si sa che la prima puntata del talent di Canale 5 andrà in onda il 28 febbraio 2020. Per il momento si va in scena al venerdì sera, visto che sabato ci sarà ancora C’è posta per te, almeno per tutto il mese di marzo. Maria de Filippi raddoppia quindi e fervono i preparativi per lo show in prime time. Al momento restano ancora tre posti liberi per il serale: sono state sette infatti le maglie assegnate fin’ora. Ma si parla di ospiti e di giudici che si potrebbero vedere in questa prima fase del programma. Da una intervista fatta ad Al Bano ieri, trapelano delle indiscrezioni che lasciano pensare al fatto che lui e Romina possano essere protagonisti di questa edizione del talent di Canale 5. Potrebbero essere degli ospiti speciali o Maria li ha chiamati nelle vesti di giudici?

Al Bano nella sua intervista con Vito Diomede ha parlato di un impegno televisivo che lo terrà occupato per sei puntate, sarà Amici? Sembrerebbe proprio di si perchè l’alternativa potrebbe essere solo La Corrida ma non ci risulta che al fianco di Carlo Conti ci siano ospiti fissi.

AL BANO E ROMINA AL SERALE DI AMICI: OSPITI O GIUDICI?

Dalla pagina Fb il conduttore Vito Diomede mostra il video con Al Bano e scrive:

Notizia esclusiva !!! Al Bano e Romina Power ospiti fissi nel cast di #Amici per 6 puntate televisive con Maria De Filippi e piccolo slittamento del talk show #EoradiTe previsto per sabato 28 marzo 2020 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari. Seguite la mia pagina e presto avrete maggiori dettagli ! P.s Nessuno perderà nulla !

I due cantanti, dopo il Festival di Sanremo sbarcano quindi anche nel serale di Amici. Il dubbio però resta : saranno ospiti per cantare il loro brani di successo oppure si accomoderanno sulle poltrone dei giudici? Non ci resta che aspettare la conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 19 o magari chissà delle anticipazioni che potrebbero arrivare dalla puntata speciale del sabato. Vi terremo sicuramente aggiornati!