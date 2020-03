GF Vip 4, Paola Di Benedetto messaggio sul vetro per Federico Rossi: “Vieni da me!”

Aria di romanticismo nella casa del Grande Fratello Vip 4. La bella Paola Di Benedetto ha pensato di mandare un messaggio d’amore a distanza al suo fidanzato Federico Rossi. Ormai sono due mesi che non lo vede, anche se ha ricevuto una bella sorpresa per il suo compleanno, vorrebbe comunque rivederlo! I vetri attorno alla piscina si sono appannati ed è proprio sul vetro che la concorrente del reality show ha voluto dire qualcosa alla sua dolce metà. “Amore vieni da me!” ha scritto sul vetro Paola Di Benedetto con cura e attenzione. Un messaggio dolce e d’amore che dimostra però il fatto che la piccola del GF Vip senta davvero molto la mancanza del suo fidanzato Federico Rossi. Il cantante interverrà dopo la richiesta?

GF Vip 4, Paola Di Benedetto chiede a Federico Rossi di entrare in casa

Durante le puntate in diretta su Canale 5 insieme ad Alfonso Signorini, abbiamo visto molti concorrenti ricevere delle bellissime sorprese da parte delle persone care. Alcuni parenti o partner hanno avuto la possibilità di incontrare i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Chissà che non sia la volta buona anche per Paola Di Benedetto. La bella influencer ha mandato un messaggio decisamente chiaro e diretto al suo Federico Rossi pregandolo di entrare nella casa per andare da lei.

GF Vip 4, Federico Rossi nella casa per incontrare la sua Paola Di Benedetto?

In realtà Federico Rossi ha già mandato dei messaggi alla sua Paola mentre la Di Benedetto è chiusa ormai da tante settimane nella casa del Grande Fratello Vip. Prima la clip per augurarle buon compleanno proprio nel giorno dell’inizio dell’avventura televisiva, poi gli auguri speciali di San Valentino con tanto di canzone inedita scritta appositamente per lei. Paola Di Benedetto ha sicuramente apprezzato i video che il cantante ha realizzato per lei ma adesso sente la necessità di vederlo e abbracciarlo realmente. A questo punto non ci resta che aspettare la nuova puntata del Grande Fratello Vip per scoprire se Federico Rossi ha deciso di accogliere la richiesta della sua fidanzata ed entrare quindi nella casa per incontrarla.

Secondo voi Fede che cosa deciderà di fare dopo il messaggio di Paola Di Benedetto?