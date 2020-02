Fede scrive una canzone per Paola Di Benedetto: emozione al Grande Fratello Vip, il testo

Il Grande Fratello Vip 4 è andato in onda anche ieri, venerdì 14 febbraio 2020, il giorno di San Valentino. Un giorno molto speciale per tutte le coppie innamorate e anche per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Alcuni concorrenti del GF Vip, infatti, hanno ricevuto delle bellissime sorprese d’amore. A ricevere una sorpresa davvero particolare è stata Paola Di Benedetto, la fidanzata di Federico Rossi, cantante del duo musicale amatissimo Benji e Fede. Alfonso Signorini ha prima cercato di fare uno scherzo all’influencer spiegando che Federico è alle Maldive insieme ad una ragazza ma in realtà la ragazza in questione è la mamma del cantante e la Di Benedetto non è cascata allo scherzo del conduttore. Poi la grande sorpresa ricca di emozione.

GF Vip 4, la canzone che Fede ha dedicato a Paola Di Benedetto a San Valentino: il testo

Paola Di Benedetto viene spedita in una stanza della casa piena di palloncini a forma di cuore e lucine. Un’atmosfera perfetta per San Valentino peccato che il suo Fede non sia in Italia per entrare al GF e farle una sorpresa live. Dopo la lettera che la dolce Paola ha scritto al suo ‘Tippy’, Rossi ha voluto rispondere alle sue parole d’amore con altrettante parole d’amore ma cantate. E così, direttamente dalle Maldive, Fede ha girato una clip con un nuovo brano scritto per la sua fidanzata. Ecco il testo:

Qui l’attesa aumenta il desiderio vorrei dire al tempo che troppo lento e tu mi manchi per davvero Che oggi non mi basta neanche stare in paradiso Ce l’ho sempre con tutti se sto senza te Magari chiudo gli occhi forte all’improvviso e quando li riapro sei davanti a me Ti seguo tutto il giorno La notte poi ti sogno Mi sento un’astronauta distante anni luce dal mondo sei l’orizzonte che vedo dall’alba al tramonto e anche senza gravità non è diverso in fondo Io ti porto con me Io ti porto con me anche se sono lontano anche se non ci sentiamo Io ti porto con me sei una parte di me E anche non mi vedi non scompaio siamo due cuori d’acciaio 14 febbraio

Dedica speciale di Fede a Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4: poi il messaggio

Inutile dire che Paola Di Benedetto era in una valle di lacrime mentre ascoltava il suo Federico Rossi cantare la canzone che ha scritto per lei. Poi il giovane artista ha voluto spendere anche qualche parola per la sua fidanzata: “Ciao amore mio. Volevo farti tanti auguri per San Valentino e dirti che ti amo e che da quando sei entrata per me sei ancora di più una certezza. Quindi stai tranquilla e non vedo l’ora di vederti. Spero sempre il più tardi possibile ma la mancanza si fa sentire chiaramente. Ti aspetto qui. Continua così perché sono orgoglioso di te. Ti amo“ ha detto Federico Rossi a Paola Di Benedetto.

Una sorpresa perfettamente riuscita a giudicare dalle lacrime e dai sorrisi della bellissima Paola. L’amore tra Federico Rossi e la Di Benedetto è davvero forte. E la canzone che Fede ha scritto per la sua ragazza, ha fatto commuovere davvero tutti. Chissà che questa dedica alla sua Paola Di Benedetto non diventi un nuovo singolo del duo Benji e Fede!

Ecco il video della sorpresa di Federico Rossi a Paola:

Quanto romanticismo questa sera al #GFVIP: Fede ha dedicato una canzone inedita alla nostra Paola… augurandole un Buon San Valentino!❤️ Publiée par Grande Fratello sur Vendredi 14 février 2020