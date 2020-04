Aida Nizar si difende dopo l’arresto: tutte calunnie

Nelle ultime ore si è parlato dall’Italia alla Spagna dell‘arresto di Aida Nizar che sarebbe stata portata in caserma, nella città in cui vive, dopo una lite con il suo compagno. La notizia era stata diffusa dai media spagnoli, e ripresa poi dai giornali italiani che hanno seguito la vicenda. La Nizar avrebbe buttato fuori di casa il suo compagno, dopo un litigio senza dargli il tempo di prendere le sue cose. Non solo, avrebbe minacciato l’uomo con un coltello e per questo sarebbe stata condotta in commissariato dalle forze dell’ordine per poi essere arrestata e rilasciata nel giro di poche ore.

Aida, dopo che la notizia è stata ripresa anche in Italia, ha voluto però negare tutte le accuse parlando di calunnie dalle quali si difenderà in tribunale. “Non si scherza con la vita” ha dello la Nizar negando di aver minacciato il suo compagno con un colletto.

La Nizar ha spiegato che non può impedire che sul suo conto vengano raccontate bugie, cosa che però non accetta. Non può impedire che si dica il falso su di lei con calunnie. Ma può far sentire la sua voce e raccontare come sono andate realmente le cose. “Non si può ingannare il mondo per tutto il tempo” ha detto la Nizar non entrando però mai nello specifico di quello che è realmente accaduto.

Ieri anche a Pomeriggio 5 si era parlato della vicenda. E Barbara d’Urso dopo aver raccontato il fatto aveva commentato: “Certo che se fosse vero, sarebbe una cosa davvero brutta, davvero terribile. “

Aida ha ribadito quindi il concetto sui social con queste parole:

EFECTIVAMENTE NO PUEDO IMPEDIR QUE HABLEN DE MI Y ME CALUMNIEN … LO QUE SI PUEDO LOGRAR ES QUE NO ME AFECTE… PORQUE EL QUE TIENE FE EN SÍ MISMO NO NECESITA LA CREENCIA DE LOS MEDIOCRES. YO ACEPTO QUE COMETAN CUALQUIER TIPO DE ERROR CONMIGO, PERO NO LAS MENTIRAS, PORQUE ESAS NO SON ERRORES, SON DECISIONES CON INTENCIONES. .

. 🇮🇹: EFFETTIVAMENTE NON POSSO IMPEDIRE CHE PARLINO DI ME E MI CALUNNINO… QUELLO CHE PERÒ POSSO OTTENERE È IMPEDIRE CHE QUESTO MI INTERESSI… PERCHÉ CHI HA FIDUCIA IN SE STESSO NON HA BISOGNO DI ESSERE CREDUTO DAI MEDIOCRI. IO ACCETTO CHE VENGA COMMESSO CON ME QUALSIASI ERRORE MA NON ACCETTO LE BUGIE PERCHÉ QUESTE NON SONO ERRORI, SONO DECISIONI PRESE CON INTENZIONE. .