Temptation Island 2020: Valeria ha già baciato un tentatore? Corna in arrivo per Chavy

Sembra che questa edizione di Temptation Island regalerà grandi soddisfazioni al pubblico. Ce lo ha promesso Filippo Bisciglia che ha parlato di prime giornate davvero infuocate. E le anticipazioni che arrivano dalla Sardegna promettono quel sano trash di cui tanto abbiamo bisogno in questa estate atipica. Ricordiamo che Temptation Island 2020 inizierà giovedì 2 luglio, con la prima puntata in onda su Canale 5 ma a quanto pare, ci sono già le prime indiscrezioni. A riferire di quanto sarebbe accaduto nel resort, è stata la pagina instagram Uomini e Donne Classico e Over che pubblica in anteprima questa news. Pare che una delle fidanzate, Valeria, si sia pericolosamente avvicinata a un tentatore, che tra l’altro conosciamo molto bene, essendo stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne. Non solo, tra Valeria e questo tentatore, ci sarebbe stato anche un bacio. Corna in vista dopo neppure una settimana dall’inizio delle registrazioni? Sembrerebbe proprio così…

TEMPTATION ISLAND 2020: VALERIA HA BACIATO UN TENTATORE, CORNA IN VISTA?

Sembra quindi che Valeria abbia già dimenticato il suo fidanzato Chavy. Ricordiamo che queste sono indiscrezioni e che scopriremo quanto è realmente successo nel corso del programma. Ma dicevamo in precedenza che Valeria si è avvicinata ad Alessandro Basciano. Il corteggiatore, oggi tentatore, è stato protagonista di Uomini e Donne, non è stato scelto dalla tronista che ha preferito un altro a lui. Ma oggi a quanto pare, Valeria ha trovato in Alessandro un ragazzo interessante da conoscere in Sardegna. Ci sarà stato davvero questo bacio? Siamo proprio curiosi di vedere quello che è successo e che succederà…

E pensare che nel video di presentazione lei si diceva follemente innamorata del suo Chavy…

Per il momento non sappiamo altro, per cui non ci resta che attendere news e vedere la prima attesissima puntata.

