Temptation Island 2020: nomi e cognomi delle coppie nip e vip

Ormai è davvero tutto pronto per la nuova stagione di Temptation Island. Il programma tv più atteso dell’estate dai telespettatori di Canale 5 andrà in onda a partire dal 2 di luglio con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le coppie della nuova edizione del reality delle tentazioni sono già state presentate, alcune sono molto conosciute mentre altre sono formate da gente comune. Proprio per questo motivo è iniziata la caccia ai cognomi dei ragazzi e delle ragazze che hanno deciso di partecipare al reality di Canale 5 mettendosi in gioco. Purtroppo al momento abbiamo trovato informazioni, con nomi e cognomi, solo di alcuni dei protagonisti ma cercheremo di aggiornarvi!

Tornando alle coppie, ve le presentiamo tutte partendo da quella che più sta facendo discutere: Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. La relazione tra Antonella e l’uomo è diventata nota soprattutto mentre la Elia partecipava all’ultima edizione del Grande Fratello.

Durante il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia, sono stati tanti i gossip che hanno riguardato Pietro ma nonostante tutto tra di loro è tornato il sereno. Adesso Antonella e il suo fidanzato sono pronti a mettersi in gioco e lui si è già presentato come un uomo molto geloso!

Manila Lazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020

C’è però un’altra coppia vip che parteciperà a Temptation Island. Si tratta di Manila Lazzaro e di Lorenzo Amoruso. Lei ex Miss Italia, lui ex calciatore. Anche loro sono pronti a mettersi alla prova nei villaggi delle tentazioni della bella Sardegna. Manila e Lorenzo stanno insieme da tre anni ed è quindi arrivato il momento giusto per capirne di più sulla storia d’amore. La Lazzaro e Amoruso si presentano a Temptation Island 2020 per comprendere sul serio i sentimenti e quindi se è possibile fare un passo più importante per la coppia.

Temptation Island 2020: ecco chi sono tutte le coppie nip che parteciperanno al programma

Antonio e Annamaria – Antonio ha trentatré anni, Annamaria ne ha quarantatré. La differenza è di dieci anni ma si sa che l’amore non guarda all’età, sempre che sia puro e sincero. La coppia si presenta a Temptation Island per mettere alla prova l’amore, soprattutto quello di Antonio considerato che, in passato, l’uomo ha fatto qualche errore. Annamaria ha sempre perdonato il suo fidanzato ma ha ammesso di averlo fatto anche per paura di restare da sola. Il problema fondamentale? Già nella clip di presentazione Antonio ha spiegato di avere una passione per le donne.

Per il momento non ci è dato sapere il cognome di Antonio e di Annamaria, che restano quindi “anonimi”. Non possiamo sbirciare sui loro profili social non sapendo come si chiamino realmente per cui non ci resta che tenervi aggiornati!

Valeria Liberati e Ciavy (Andrea Maliokapis) – Questa è una coppia molto particolare perché se Ciavy può fare un po’ quello che vuole, a Valeria non è permessa troppa libertà. Ciavy fa l’organizzatore di eventi, per quello che sappiamo. “Lui vuole la sua libertà però nel frattempo mi priva della mia” ha infatti dichiarato Valeria nella clip di presentazione per i telespettatori di Temptation Island. Il soggiorno nei villaggi aiuterà la coppia a migliorare il rapporto?

Gli account instagram dei due ragazzi al momento sono privati. Si può vedere che Valeria ha più di 2000 followers mentre Ciavy ne ha circa 700.

Alessandro e Sofia – Lui è davvero molto innamorato della sua fidanzata e crede profondamente nella loro storia d’amore. Allo stesso tempo, Alessandro è consapevole che Sofia nutre un po’ di dubbi nei confronti di questa relazione. Secondo l’uomo per Sofia la partecipazione di Temptation Island è davvero l’ultima spiaggia per recuperare la storia. Lei si renderà conto di amarlo quanto la ama lui? Nessuna news neppure su questa coppia per quello che riguarda i loro cognomi. Non sapendo il nome completo e il cognome quindi, di Alessandro a Sofia, non possiamo neppure dare un’occhiata ai loro profili social. Quest’anno la redazione sembra aver fatto davvero un grande lavoro…

Anna e Andrea – Anche per quanto riguarda questa coppia c’è una grande differenza di età a causare qualche problema nel rapporto. Lei è più grande di lui e se Anna si sente già pronta per fare passi importanti e avere dei figli, pare invece che Andrea non si senta ancora così maturo da seguirla in questa scelta. Temptation Island aiuterà la coppia a capirne di più?

Non abbiamo ancora scoperto il cognome di Anna e non conosciamo neppure il cognome di Andrea ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno delle segnalazioni o saremo in grado di dirvi altro su queste coppie.