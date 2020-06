Annamaria e Antonio a Temptation Island 2020: 10 anni di differenza tra i due

Presentata anche la quarta coppia che parteciperà all’edizione 2020 di Temptation Island. Ormai si scaldano i motori, manca pochissimo. Tra una settimana infatti andrà in onda la prima puntata del reality estivo di Canale 5. La prima puntata di Temptation Island 2020 ci aspetta il 2 luglio, quest’anno si parte di giovedì. E tra i protagonisti di questa edizione ci sono anche Annamaria e Antonio che arrivano da Napoli. Annamaria ha dieci anni in più di Antonio e forse questa differenza di età la mette in crisi. Infatti pare sia proprio tanto preoccupata di quello che potrebbe succedere se Antonio decidesse di lasciarla…

Ma scopriamo qualcosa in più su questa quarta coppia presentata in modo ufficiale con il video di presentazione dalla redazione del programma.

A TEMPTATION ISLAND VIP 2020 ARRIVANO ANNAMARIA E ANTONIO

Nel video di presentazione, pubblicato nella tarda serata di ieri su Witty, Antonio spiega di sapere solo due cose dalla vita: la prima è che è napoletano, la seconda che gli piacciono le donne. Pare sia stato lui a chiedere ad Annamaria di partecipare al programma ma non per lasciarsi tentare ma per dimostrarle che oggi, a 33 anni, ha messo la testa a posto ed è un uomo di cui lei si può fidare. Annamaria invece rivela che la sua paura più grande è quella di restare da sola…

La donna non la pensa proprio come il suo fidanzato, anzi; dice di voler capire come è Antonio, non per l’età che ha ma per il fatto che fino a questo momento gli ha mostrato solo il suo volto da persona immatura.

NUOVA COPPIA A TEMPTATION ISLAND 2020: CIAVY E VALERIA

Vi ricordiamo che la prima puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda il 2 luglio. Quest’anno, almeno per il momento, si punta al giovedì come giorno della settimana. Se poi ci dovessero essere dei cambiamenti, vi daremo in corso d’opera tutti gli aggiornamenti del caso.

Annamaria e Antonio a Temptation Island 2020: 10 anni di differenza tra i due ultima modifica: da