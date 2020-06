Anna e Andrea a Temptation Island 2020: lei vuole sposarsi, lui no

Quinta coppia presentata in modo ufficiale dal canale Witty in vista della prossima edizione di Temptation Island 2020. Nel video di presentazione di oggi abbiamo conosciuto meglio Anna e Andrea, una delle coppie non famose di questa edizione. Vi ricordiamo infatti che il 2 luglio inizierà Temptation Island 2020, edizione formata da coppie “normali” non conosciute, per meglio dire, e coppie invece più famose, come quella formata da Antonella Elia e il suo compagno Pietro delle Piane. Ma torniamo ad Anna e Andrea. Stanno insieme da due anni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2020 per capire cosa il futuro ha in serbo per loro.

TEMPTATION ISLAND 2020: CI SONO ANCHE ANNA E ANDREA

Anna ha 37 anni mentre Andrea ne ha 27. Anche in questo caso quindi c’è una forte differenza di età, come anche in un’altra coppia che partecipa a questa edizione del programma di Maria de Filippi. Anna è pronta a sposarsi, ad avere dei figli, a metter su una famiglia e crede nella sua storia con Andrea. Il ragazzo invece nel video di presentazione spiega che si sente pronto per una convivenza ma che non pensa ancora di voler sposare Anna e di avere dei figli. “Allora se è così non ti metti con una donna più grande, a me questa cosa mi frena e mi spaventa e allora dico sai che c’è faccio un passo indietro” spiega Anna nel video di presentazione. “In questo momento è troppo per i miei progetti di vita” ha detto Andrea che non mette in discussione i sentimenti che prova per Anna ma pensa che nella vita oltre alla coppia ci sia altro ed è per questo che ha deciso di partecipare a Temptation Island 2020.

ANNAMARIA E ANTONIO: ANCHE TRA LORO 10 ANNI DI DIFFERENZA

Sicuramente Annamaria e Anna avranno modo di confrontarsi visto che a quanto pare, essendo due donne più grandi dei loro fidanzati, hanno qualcosa in comune. Il punto di vista delle due però sembra essere diverso: mentre Anna è pronta a lasciare tutto per voltare pagina, Annamaria dice di essere persa senza il suo lui…

ANCHE VALERIA E CIAVY A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO

