Antonella Elia e Pietro delle Piane a Temptation Island 2020: video presentazione

Temptation Island VIP? Temptation Island Nip? Non lo sappiamo ma di certo è Temptation Island 2020 e questo pomeriggio da Witty, il canale ufficiale del programma di Maria de Filippi è arrivato il video di presentazione con la prima coppia ufficiale. Non ci sono sorprese: la prima coppia che spiega per quale motivo ha deciso di mettersi in gioco sull’isola delle tentazioni è quella formata da Antonella Elia e Pietro delle Piane . Nomi che erano circolati già da settimane e che oggi vengono quindi confermati in modo ufficiale.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE A TEMPTATION ISLAND 2020

L’annuncio pochi minuti fa sui social:

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono la prima coppia di Temptation Island, prossimamente su Canale 5!

Nel video di presentazione la prima a parlare è Antonella Elia che spiega che lei e Pietro stanno insieme da un anno e tre mesi ( praticamente un anno visto che tre mesi li ha passati nella casa del Grande Fratello VIP). L’Elia dice di aver accettato di partecipare al programma perchè vuole mettere Pietro alla prova e vedere come reagisce quando lei sarà circondata da altri bellissimi uomini.

E Pietro mette già le mani avanti: “Io sono un uomo del sud ho una gelosia proprio fisica” dice l’attore che quindi promette di regalare grandissime soddisfazioni al pubblico di Canale 5, come del resto aveva iniziato a fare quando la Elia era nella casa del GF VIP. “Non deve farsi toccare neppure la mano e i piedi, evitiamo” ha detto Pietro mentre la Elia lo ha guardato con occhi da cerbiatta rispondendo: “E che cosa faccio…”.

Immaginiamo che ne vedremo davvero delle belle.