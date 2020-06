Temptation Island 2020 news: tentatori, tentatrici e coppie, chi ci sarà?

Tutto è pronto per la nuova edizione di Temptation Island! Il conduttore Filippo Bisciglia è già partito per il villaggio in Sardegna ed è quasi sicuro che le riprese del reality show dei sentimenti siano già iniziate. La nuova edizione di Temptation Island in versione nip dovrebbe andare in onda già i primi di luglio, probabilmente giorno 7. Per quella vip dovremmo invece aspettare ancora un paio di mesi perché non andrà in onda prima di settembre. Nonostante ciò ci sono comunque diverse indiscrezioni che riguardano il cast di Temptation Island 2020, soprattutto per quanto riguarda i personaggi noti.

Temptation Island 2020: chi ci sarà tra i protagonisti della nuova edizione?

Partiamo dai nomi delle coppie che dovrebbero mettere alla prova i sentimenti in questa nuova edizione di Temptation Island 2020. Sembra oramai certa la presenza di Antonella Elia e del suo fidanzato Pietro Delle Piane. Probabilmente la Elia ha intenzione di capirne di più su Pietro dopo i vari gossip degli scorsi mesi. Altra coppia che potremmo presto vedere sulla spiaggia sarda è quella formata da Manila Lazzaro e Lorenzo Pier Paolo Amoruso. Nelle ultime ore è partita anche l’indiscrezione su Giovanna Abate e Sammy Hassan. Loro sono freschi di scelta a Uomini e Donne, sono già pronti per una nuova esperienza di fronte alle telecamere? Probabile anche la partecipazione di Francesco Sole e Giulia Cavaglià, anche lei ex protagonista del programma tv di Maria De Filippi.

Temptation Island 2020, ultime news: il primo tentatore è un ex volto noto di Uomini e Donne

E proprio a proposito di Uomini e Donne, come al solito, anche quest’anno difficilmente mancheranno volti noti del programma di Maria De Filippi. Il primo nome che si legge nelle indiscrezioni sul web è quello di Alessandro Basciano. L’uomo potrebbe sbarcare a Temptation Island come tentatore dopo essere stato il corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. Chi altro potremmo vedere tra i nuovi ragazzi single della trasmissione di Canale 5? Sta già circolando il nome di Francesco Muzzi, ex corteggiatore della tronista Sara Tozzi.