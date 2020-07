Per Ballando con le stelle 2020 inizia il conto alla rovescia: ecco il promo

Si scaldano i motori, si accendono le luci, si prepara la pista: Ballando con le stelle 2020 si farà come è stato annunciato e adesso è ufficiale il fatto che inizierà a settembre. Fino a qualche giorno fa c’era ancora una incertezza sulla possibile data di inizio ma adesso non ci sono più dubbi, si parte a settembre 2020 anche perchè si è aspettato tanto! Ballando con le stelle è stato uno dei programmi rinviati a causa della pandemia ma adesso si può pensare di tornare in pista, sempre con le misure di sicurezza del caso!

Con il promo di Ballando con le stelle 2020, pubblicato poche ore fa sui social del programma, si può davvero iniziare il conto alla rovescia in attesa di vedere il programma che probabilmente, a differenza del passato, non andrà in onda al sabato ma in un giorno della settimana ( forse il venerdì).

BALLANDO CON LE STELLE 2020: ECCO IL PROMO UFFICIALE

Nel primo promo per la prossima edizione di Ballando con le stelle, vediamo i maestri che scenderanno in pista. Tra i volti conosciuti spiccano quello di Raimondo Todaro e Sara di Vaira ( ultima campionessa in carica); due storici maestri di Ballando con le stelle che sono stati quindi confermati anche per la prossima edizione. Chi invece certamente non ci sarà è Samanta Togni che aveva già annunciato il suo addio al programma di Milly Carlucci. Secondo le ultime indiscrezioni però la bella maestra di Ballando resterà comunque in Rai, la sua seconda casa, dovrebbe infatti prendere il posto di Roberta Morise a I Fatti vostri.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: I MAESTRI

Sulle note di The Rhythm of The Night i maestri di Ballando con le stelle, scendono in pista per prepararsi alla prossima edizione del programma, la numero 15. Oltre ad alcune new entry, nel promo si riconoscono diversi volti noti, come dicevamo in precedenza, tra cui Samuel Peron, Raimondo Todaro, Simone Di Paquale e anche Stefano Oradei e Veera Kinnunen.

E ci sarà quindi, immaginiamo, anche modo di fare del gossip visto che sia Stefano che Veera ritornano a Ballando dopo la fine della loro relazione e la storia, breve ma intensa, della maestra con l’ex calciatore e Osvaldo. Sembra passato un secolo ma in realtà tutto questo succedeva solo un anno fa…

BALLANDO CON LE STELLE 2020: IL CAST

Milly ha già annunciato quello che sarà il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, potrete leggere tutti i nomi dei vip in gara, nel post che segue.

Dovrebbe mancare una concorrente misteriosa che però, molti siti di tv, hanno già svelato. Dovrebbe essere infatti Alessandra Mussolini, anche se non c’è ancora l’ufficialità.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: QUANDO INIZIA?

Come si evince dal promo, Ballando con le stelle 2020 andrà in onda a settembre anche se al momento non c’è una data precisa, immaginiamo che si debutterà a metà mese o fine mese, prima sarebbe troppo presto.

Per Ballando con le stelle 2020 inizia il conto alla rovescia: ecco il promo ultima modifica: da