Ballando con le stelle 2020: Milly Carlucci presenta il cast ufficiale

Ho voglia di ballare con te…E voi avete voglia di tornare a ballare con le stelle scelte da Milly Carlucci per la prossima edizione del talent di Rai 1? La conduttrice di Ballando con le stelle 2020 presenta il cast ufficiale del programma da Tv,sorrisi e canzoni. Cover per la conduttrice di Rai 1 questa settimana sulla nota rivista televisiva e per la prima volta, i nomi che erano circolati nelle ore passate, diventano ufficiali, in alcuni casi! Milly ha deciso, nonostante manchino dei mesi al debutto, di ufficializzare il cast di Ballando anche perchè ormai le indiscrezioni in merito erano tantissime.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: IL CAST UFFICIALE SU TV, SORRISI E CANZONI

Confermatissima Elisa Isoardi che si mette in discussione scendendo in pista. Non sappiamo ancora quali progetti abbia in serbo per lei la Rai ma di certo la vedremo in prime time nel programma di Milly. Il suo nome circola da oltre un anno, ancora prima che l’edizione 2019 si concludesse era arrivato alla ribalta. Altra donna in pista per Milly, è Vittoria Schisano, attualmente anche nel cast di Un posto al sole. Confermato anche il nome di Barbara Bouchet che del resto ne aveva già parlato in prima persona. Anche il nome di Antonio Catalani non è nuovo: era stato spoilerato poco prima che l’edizione venisse bloccata dal coronavirus. Anche lui quindi confermato. E si era parlato molto anche di Gilles Rocca che sarà davvero uno dei protagonisti di Ballando con le stelle 2020.

Poco si era detto di Rosalinda Celentano che potrebbe essere una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle visto che di lei si sa davvero ben poco. A proposito di attrici scende in pista anche la grandissima Lina Sastri. Tra i nomi arrivati alla stampa quello di Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta che è stato confermato. In quota maschile abbiamo anche Paolo Conticini e Costantino della Gherardesca che aveva già annunciato la sua partecipazione allo show. Altri vip illustri scendono in pista: Ninetto Davoli e Tullio Soleghi ( che ha un bel caratterino, vedremo come si confronterà con la giuria).

Manca ancora un nome da svelare che dovrebbe essere quello di una donna, chi sarà?