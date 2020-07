La strategia di Anna a Temptation Island indigna il pubblico: Andrea la lascerà?

Anna, protagonista di Temptation Island insieme al suo fidanzato Andrea, non sta riscuotendo molta approvazione da parte del pubblico. Il fatto che la donna continui nella sua strategia di voler fare ingelosire il suo Andrea solo per arrivare ad avere un figlio, lascia davvero tutti basiti. Una strategia tra l’altro, che solo Anna ha compreso. Perchè mai Andrea vedendola mentre si fa toccare le chiappe da un altro uomo, dovrebbe cedere e dire “si Anna facciamo questo figlio insieme?”. Anna continua a farci capire che tra di loro c’è una grandissima chimica, cosa che lui si scorderebbe di avere con una ventenne. Convintissima di essere la Mr Grey italiana, Anna non si rende conto che ha un fidanzato che la ama, che ha 27 anni e che le ha solo chiesto del tempo ( anche considerato il fatto che Anna di figlie ne ha già due). Ecco forse quello che dovrebbe insistere, dovrebbe essere Andrea, ben sapendo che potrebbe, se decidesse di restare insieme alla sua fidanzata, non avere più bambini. E invece a lui va bene questa vita perchè ama Anna e ama anche le bambine che lei ha avuto dalla sua precedente relazione.

E la donna che fa? Invece che esserne felice, pensa bene di inciuciare con un altro, perchè lei sa come far ingelosire Andrea. Lei dice di essere una attrice, una persona che sa quello che vuole e come ottenerlo. Al momento, almeno a giudicare dalla reazione di Andrea, non ha ottenuto proprio un bel niente, anzi. Certo i falò finali di Temptation portano verso mille strade inaspettate e visto che Andrea è innamorato, potrebbe alla fine anche credere alle parole di una donna adulta. Ma che cosa succederà quando ritorneranno nella vita reale, quando affronteranno anche i commenti dei familiari che forse, non tanto hanno gradito tutto questo?

ANNA E ANDREA DOPO TEMPTATION ISLAND STANNO ANCORA INSIEME?

Le registrazioni di Temptation sono terminate ma al momento, tutto tace, i protagonisti sono blindatissimi e non sappiamo ancora cosa sia accaduto nel post scelte. Vedremo…Ma una cosa è certa: il pubblico di Temptation Island ha già scritto il nome di Anna sul registro nero, quello delle fidanzate peggiori viste nella storia del reality di Canale 5.

